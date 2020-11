Koronavírus

Orosz miniszter: a héten kerül először ipari mennyiségben vakcina az orosz kórházakba

Ezen a héten kerül először ipari mennyiségben Covid-19 elleni vakcina az orosz kórházakba - jelentette be Mihail Murasko egészségügyi miniszter az új koronavírusos fertőzés elleni harc koordinációs tanácsának hétfői elnökségi videókonferenciáján.



Murasko elmondta, hogy a Generium gyógyszergyár gyártótelepeiről megkezdte a Szputnyik V vakcina szállítását az egészségügyi intézményekbe.



"Ezek az első szállítmányok, amelyek száma gyakorlatilag napról napra növekszik" - hangoztatta a miniszter.



Murasko szerint az új koronavírusos betegek ápolására alkalmas 260 ezer kórházi ágy 82 százaléka foglalt Oroszországban. Beszámolója szerint a szövetségi egészségügyi központok és az egészségügyi tárca tíz régióba küldött kisegítő erőket a védekezéshez.



Anna Popova tisztifőorvos, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet vezetője sürgette, hogy egy sor régióban - Magadan, Arhangelszk, Uljanovszk, Szahalin, Kosztroma, Irkutszk és Penza megyében, a Karacsáj-Cserkesz Köztársaságban, Komiföldön, Hakaszföldön, Ingusföldön és a Bajkálontúli területen -, ahol az országos átlagnál gyorsabban terjed a járvány, vezessenek be pótlólagos korlátozásokat. Rámutatott, hogy ezeken a helyeken nem tiltották be a szórakoztató, látványos rendezvényeket, és nem korlátozták a 65 évnél idősebbek és a krónikus betegek mozgását.



Moszkvában sajtóértesülések szerint a polgármesteri hivatal fontolóra vette az éjszakai szórakozóhelyek bezárását és a klubkoncertek felfüggesztését. Moszkva megyében a tervek szerint a fővároshoz hasonlóan felfüggesztik a 65 évnél idősebbeknek utazási kedvezményt biztosító szociális kártyát. Szentpéterváron hétfőtől az üzemi étkezdék kivételével bezártak a büféudvarok, és tilos zárt helyen tömegrendezvényt tartani.



Az állami szolgáltatások honlapján egy olyan szolgáltatás indult, amely révén segítséget nyújtanak az egészségügyi dolgozóknak, ha problémák lépnek fel a gyógyszer- és védőeszköz-ellátásban.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a járványhelyzetet "aggasztónak" nevezte, de, mint mondta, egyelőre irányított helyi intézkedéseket vezetnek be a leginkább túlterhelt régiók megsegítésére. Rámutatott, hogy a védekezésben nem minden ország választja a totális karantént, mert "soknak közülük megvan a kellő potenciálja ahhoz, hogy elkerülje a gazdaság teljes leállását".



Hétfőre újabb rekordot döntve, egy nap alatt csaknem 22 ezer új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Oroszországban, ezzel számuk 1 796 132-re emelkedett. Oroszország az ötödik helyen áll a világon a kimutatott új koronavírus-fertőzöttek számát tekintve, az Egyesült Államok (10 millió), India (8,5 millió), Brazília (5,7 millió) és az őt most megelőző Franciaország (1,8 millió) mögött.