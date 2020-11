Koronavírus

A román kormányfő vírusterjesztőknek nevezte a bulizó fiatalokat

Ludovic Orban nem titkolta: azért rendelték el az éjszakai - 23 és 5 óra közötti - kijárási tilalmat és azért tiltották be a társas összejöveteleket, hogy véget vessenek a buliknak. 2020.11.09 18:36 MTI

Romániában hétfő este lép hatályba a koronavírus-járvány megfékezése reményében elrendelt kijárási tilalom, amellyel a Ludovic Orban kormányfő által "vírusterjesztőknek" nevezett bulizó fiatalok összejöveteleit próbálják meggátolni.



A miniszterelnök a B1 hírtelevíziónak adott interjújában kifejtette: más európai országok tapasztalatai is azt igazolják, hogy a járvány terjedésében fontos szerepet játszanak a csoportosan szórakozó tizenévesek, akik többnyire tünetmentesen vészelik át a fertőzést, de átadják a vírust szüleiknek, nagyszüleiknek, akiknél már súlyos következményekkel járhat a betegség. Ludovic Orban nem titkolta: azért rendelték el az éjszakai - 23 és 5 óra közötti - kijárási tilalmat és azért tiltották be a társas összejöveteleket, hogy véget vessenek a buliknak.



Romániában hétfőtől országszerte az internetre költöztették az oktatást, kötelezővé vált a védőmaszk viselése a lakáson kívül mindenütt, este 21 óra után pedig az üzletek nem tarthatnak nyitva a benzinkutak, gyógyszertárak és házhozszállítással foglalkozó vállalkozások kivételével.



Elrendelték a zárt térben működő vásárok és zöldségpiacok bezárását is, ez ellen azonban lázonganak a kistermelők és kereskedők, akik azzal vádolják a kormányt, hogy az importtermékeket forgalmazó multinacionális cégek malmára hajtja a vizet, és tönkreteszi a hazai termelőket.



A miniszterelnök a korlátozást azzal indokolta, hogy a járványügyi védekezés szempontjából a vásárcsarnokokban sokkal rosszabb a helyzet, mint a korszerű szellőztető berendezéssel és fizetési eszközökkel felszerelt áruházakban.



A konfliktus megoldására a helyi hatóságok több helyütt kompromisszumos megoldást kerestek: a vásárcsarnokok oldalfalainak megnyitásával, vagy az árusok ideiglenes sátortetők alá költöztetésével próbálják lehetővé tenni, hogy a hazai termelők nyílt piacokon értékesíthessék termékeiket.



A stratégiai kommunikációs törzs hétfői jelentése szerint az utóbbi 24 órában újabb 130 koronavírusos beteg vesztette életét Romániában, ezzel meghaladta a nyolcezret a járvány romániai áldozatainak száma. Jelenleg több mint 92 ezer aktív fertőzöttről tudnak az országban, közülük csaknem 12 700-at kezelnek kórházban, az intenzív terápián ápolt súlyos esetek száma pedig 1076-ra emelkedett. Romániában jelenleg mintegy 1250 ágy a Covid-kórházak intenzív osztályainak teljes kapacitása.