Koronavírus

Az ukrán elnök is megfertőződött

Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek pozitív lett a koronavírus-tesztje - ezt ő maga hozta nyilvánosságra hétfőn közösségi oldalán.



"Nincs olyan szerencsés ember a világon, aki számára a Covid-19 nem jelent veszélyt" - írta Facebook-bejegyzésében. Közölte, hogy 37,5 fokos hőemelkedése van, de jól érzi magát. "Megígérem, hogy elszigetelem magam, és folytatom a munkát. A legtöbben legyőzik a Covid-19-et. És én is túl fogom élni. Minden rendben lesz!" - tette hozzá Zelenszkij.



Andrij Jermak, Zelenszkij elnöki hivatalának vezetője később a Facebookon közölte, hogy ő is megfertőződött, és úgyszintén házi karanténba vonul.



Az ukrán elnök felesége, Olena Zelenszka még június közepén kapta el a koronavírust, június 16-án kétoldali tüdőgyulladással kórházba került, július 3-án engedték haza. Később egy interjúban Zelenszkij elmondta, hogy akkor hétéves fia is megfertőződött.



Október végén Jermak két helyettesének lett pozitív a PCR-tesztje. Október 24-én Andrzej Duda lengyel elnökről derült ki, hogy elkapta a koronavírust, miután október 11-13-án Ukrajnában járt és találkozott Zelenszkijjel - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.