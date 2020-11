Koronavírus-járvány

Merkel: 'nagyon hamar' engedélyezhetik az első oltóanyagokat

A német szövetségi kormány reményei szerint "nagyon hamar" megkaphatják a forgalomba hozatali engedélyt az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) elleni első oltóanyagok - mondta Angela Merkel német kancellár vasárnap.



A kancellár egy videóban, amelyben állampolgári kérdésekre válaszolt, elmondta, hogy nem lesz rögtön elég vakcina a teljes lakosság beoltására, ezért mérlegelni kell, hogy mely csoportok tagjai kaphatnak elsőként oltást.



A kérdéssel az oltások szabályozásával foglalkozó független szakértői testület (Ständige Impfkommission - STIKO), a nemzeti tudományos akadémia szerepét betöltő Leopoldina (Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften) és a szövetségi orvosi kamara mellett működő etikai bizottság (Zentrale Ethikkommission - ZEKO) foglalkozik.



Közös javaslatukat még nem terjesztették a kormány elé, de az már tudható, hogy a legelsők közé tartoznak majd az ápolók, az orvosok és a leginkább veszélyeztetett csoportok tagjai.



Ez a lakosság igen nagy részét jelenti - tette hozzá Angela Merkel, utalva arra, hogy a német a japán után a második legidősebb társadalom a világon, a 83 milliós lakosságban 24 millió hatvan éven felüli van, akik minden mástól függetlenül, életkoruknál fogva fokozottan veszélyeztetettek.



A kancellár elmondta, hogy már meg is kezdték a SARS-Cov-2 elleni oltási kampány előkészületeit. Azonban egyelőre nem tudni, hogy mennyi oltóanyag lesz majd, és az sem ismert, hogy mennyi időre biztosít védettséget az oltás.



Az viszont biztos, hogy az oltóanyagok megjelenése után is együtt kell élni a járvány miatt bevezetett korlátozásokkal - jelezte Angela Merkel, kiemelve, hogy a vírus akkor tekinthető "többé-kevésbé legyőzöttnek", amikor a lakosság 60-70 százaléka átesett a fertőzésen, vagy az oltás révén védettséget szerzett a vírussal szemben.



A korlátozásokat csak ebben az esetben lehet mind visszavonni - húzta alá a kancellár.

Hozzátette: az oltás nem lesz kötelező, mindenki szabadon eldöntheti, hogy beoltatja-e magát.



A Bild am Sonntag című vasárnapi lap az előkészületekről azt írta, hogy a tartományi kormányok keddig, november 10-ig jelentik be a szövetségi kormánynál, hogy hol alakítanak ki úgynevezett oltási központokat, amelyekre ki lehet szállítani a SARS-Cov-2 elleni vakcinát.



A tervek szerint országszerte hatvan oltási centrumot rendeznek be. A központosításra azért van szükség, mert az oltóanyagot mínusz 78 Celsius-fokos hőmérsékleten kell tárolni, és sok háziorvosi rendelőben nincs ilyen teljesítményű hűtőberendezés.



A lap információi szerint az oltóanyag-ellátási munkálatokba a hadsereg (Bundeswehr) is bekapcsolódik. Így több támaszponton kialakítanak majd megfelelő hűtőberendezéssel felszerelt raktárakat az oltási központoknak szánt szállítmányok tárolására és őrzésére.



A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) vasárnapi adatai szerint az utóbbi 24 órában 16 017 fertőződést regisztráltak.



Az új esetekkel együtt 658 505 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót Németországban.



A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek száma egy nap alatt 63-mal nőtt, 11 289-re.