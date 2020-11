Amerikai elnökválasztás

A Trumppal kiváló kapcsolatot ápoló Netanjahu még nem gratulált Bidennek

Az izraeli politikai palettáról több politikus is gratulált szombaton Joe Bidennek az elnökválasztáson elért eredményéhez, a Donald Trump elnökkel kiváló kapcsolatot ápoló Benjámin Netanjahu miniszterelnök egyelőre még nem reagált.



A kormány részéről a Kék-Fehér párt politikusa, Avi Niszenkorn igazságügyi miniszter gratulált elsőként szombat este Joe Bidennek. "Biztos vagyok benne, hogy a Biden-kormány idején még erősebbé válik Izrael és az Egyesült Államok szoros és erős köteléke"- közölte Niszenkorn.



A szintén kormányzó jobboldali Likudból Nir Barkat képviselő fejezte ki jókívánságait, és a jobboldali Jobbra párt elnöke, Naftali Bennet is üdvözölte Bident. Mellettük a baloldali szociáldemokrata Munkapárt vezetője, Amír Perec, és a balliberális Merec párt élén álló Nican Horovic is gratulált már szombat este.



Üdvözölte Biden egyelőre hivatalosan még be nem jelentett győzelmét Jaír Lapid, az ellenzék és a centrista Van jövő párt elnöke. Lapid közleményében reményét fejezte ki, hogy együttműködhet majd az új amerikai kormányzattal, a kongresszus mindkét pártjával, a demokratákkal és a republikánusokkal is Izrael és Amerika kapcsolatainak erősítésén.