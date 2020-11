Amerikai elnökválasztás

Számos politikus gratulált Bidennek Közép- és Kelet-Európából

Számos közép- és kelet-európai államfő gratulált Joe Biden amerikai demokrata jelöltnek szombat este.



A lengyel elnök Twitter-oldalán gratulált az amerikai politikusnak választási kampányához.



"Várva az elektori kollégium jelölésére, Lengyelország elszánt arra, hogy megőrizze a lengyel-amerikai stratégiai partnerség magas szintjét és minőségét, a még erősebb szövetség érdekében" - írta Andrzej Duda.



A lengyel államfői kabinetfőnök és külügyi államtitkár, Krzysztof Szczerski egy korábbi rádióinterjúban felidézte: az utóbbi négy évben Duda nagyon jó viszonyt ápolt a jelenlegi amerikai elnökkel, Donald Trumppal.



Ugyanakkor aláhúzta: az érdekeket, az államközi kapcsolatokat tekintve "nyugodt a lengyel-amerikai kapcsolatok jövőjét illetően".



Milos Zeman cseh államfő táviratban gratulált Joe Bidennek - közölte Jirí Ovcácek elnöki szóvivő.



A választás eredménye azt mutatja, hogy az amerikaiak változásokat akarnak - áll a táviratban. A cseh elnök kifejezte reményét, hogy a jövőben az Egyesült Államok nyitottabb lesz Európa irányában.



"Úgy vélem, továbbra is érvényes, hogy Európának ugyanúgy szüksége van Amerikára, mint Amerikának Európára. Közösen jobban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szabadkereskedelem igazságosabb legyen az egész világon" - szögezte le Milos Zeman.



Andrej Babis cseh kormányfő, aki a Twitteren gratulált Bidennek, fontosnak nevezte, hogy "az új államfő aktívan foglaljon állást a NATO szövetségi rendszere mellett, és igyekezzen kereskedelmi megállapodásokat kötni az Európai Unióval".



Zeman és Babis is nagyon jónak minősítették a cseh-amerikai kapcsolatokat, és kifejezték meggyőződésüket, hogy az együttműködés folytatódni fog.



"Megszólaltak a polgárok. Szoros együttműködésünk folytatódni fog" - írta gratulációjában a Twitteren Igor Matovic szlovák kormányfő. Matovic közölte: bízik abban, hogy a jövőben az Egyesült Államok és az Európai Unió "erős partnerekké válnak".



Az új szakasz pillanatnyilag legfontosabb megoldásra váró feladatának a koronavírus-járvány legyőzését nevezte a szlovák kormányfő.



Szlovákia készen áll a szoros együttműködésre az új amerikai elnökkel - írta Ivan Korcok szlovák külügyminiszter Facebook-oldalán.



"Kölcsönösen nagyobb szükségünk van most egymásra, mint bármikor korábban" - mutatott rá.



Klaus Iohannis román államfő Twitter-bejegyzésben gratulált Joe Bidennek.

"Gratulálok Joe Biden megválasztott elnöknek a győzelméhez. Türelmetlenül várom, hogy még szilárdabbá tegyük erős és dinamikus stratégiai partnerségünk minden dimenzióját. Románia továbbra is azon lesz, hogy megerősítse transzatlanti közösségünk biztonságát, jólétét és ellenálló képességét" - írta közösségi oldalán a román államfő.



Andrej Plenkovic horvát kormányfő is gratulálta demokrata politikusnak.



"A horvát kormány örül az együttműködésnek önnel és adminisztrációjával a kétoldalú kapcsolatok és a transzatlanti partnerség megerősítése érdekében" - írta Twitter-oldalán a miniszterelnök.