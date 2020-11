Amerikai elnökválasztás

Michiganben a Trumpra leadott voksok közül hatezret Biden javára írtak

Joe Biden először Twitter-bejegyzést tett közzé, majd közleményt is kiadott. A Twitteren azt írta: "Amerika, megtiszteltetésnek veszem, hogy engem választottál nagyszerű országunk irányítására. Az előttünk álló munka kemény lesz, de azt megígérhetem, hogy minden amerikai elnöke leszek, függetlenül attól hogy rám szavazott-e vagy sem".



Később kiadott közleményében hangsúlyozta: "megtiszteltetéssel és alázattal" veszi tudomásul az amerikai nép bizalmát, amelyet iránta és alelnökjelöltje, Kamala Harris iránt tanúsított. "Példátlan akadályok közepette, rekordszámú amerikai szavazott. Bizonyítva ismét, hogy a demokrácia mélyen az amerikaiak szívében lakozik" - fogalmazott Biden.



A politikus megismételte péntek éjjel mondott beszédének egyik elemét: "a kampánynak vége, itt az ideje, hogy félretegyük a haragot és az éles retorikát, és egy nemzetként összefogjunk".



Kamala Harris a Twitteren nyilvánult meg. "Megcsináltunk" - írta és közzétett egy rövid videót arról, ahogyan gratulál Joe Bidennek.



Három volt demokrata elnök, Barack Obama, Bill Clinton és Jimmy Carter már gratulált Joe Bidennek. Közleményében Obama úgy fogalmazott: Biden "tudja, mi kell az elnökséghez, és máris ennek megfelelően viselkedik".



Hozzáfűzte: Biden a Fehér Házban "olyan különleges kihívások sorozatával találja majd szemben magát, amilyennel hivatalba lépő elnök még nem találkozott". A volt elnök - aki mellett Biden nyolc éven keresztül alelnökként dolgozott - arra bíztatott minden amerikait, hogy adjon esélyt Bidennek, és támogassa őt.



Bill Clinton a Twitteren, Carter pedig közleményben gratulált Bidennek és Kamala Harrisnek.



"Amerika hallatta a hangját, és a demokrácia győzedelmeskedett" - írta a mikroblog-bejegyzésben az Egyesült Államok 42. elnöke, Bill Clinton. Egyben azt jósolta, hogy Biden és Harris "mindannyiunkat szolgálni fog, és összefog bennünket".



Közben Donald Trump amerikai elnök - akit golfozás közben ért a hír, hogy Biden győzött Pennsylvaniában és győzni fog Nevadában is - újabb közleményében leszögezte: "az egyszerű tény az, hogy a választásnak nincs vége. Joe Bident még egyik államban sem igazolták hivatalosan győztesként, kivált igaz ez az erősen vitatott államokra, ahol kötelező újraszámlálás lesz, vagy azokra, ahol kampányunk érvényes és legitim jogi eljárásai után születik meg végső győztes".



Az elnök hozzátette: hétfőtől megindítják a bírósági pereket annak érdekében, hogy "biztosítsuk a választási törvények teljes körű tiszteletben tartását, és hogy a jogszerű győztest iktassák majd be".

Közben Michigan egyik megyéjében újraszámolták a voksokat. A számítógép szoftverjének meghibásodása miatt ugyanis Joe Biden győzelmét mutatták ki. Az újraszámolás Donald Trump győzelmét hozta, aki így több mint kétezerrel több vokssal gyarapodott.



A Republikánus Párt Országos Bizottságának (RNC, a párt vezető szerve) elnöke, Ronna McDaniel még pénteken este a párt michigani elnökével, Laura Coxszal tartott közös sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a számítógépes rendszer szoftverhibája miatt Michigan egyik megyéjében a Donald Trumpra leadott voksok közül hatezret Joe Biden javára írtak.



Cox elmondta, hogy a hibát észrevették, a szavazatokat kézzel átszámolták, de a republikánusok élnek a gyanúperrel, hogy a tagállam többi megyéjében is előfordulhatott ilyen hiba. A többi 47 megyében ugyanis szintén ugyanezt a szoftvert használták.