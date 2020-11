Koronavírus-járvány

Olaszországban túllépte a negyvenezret a halottak száma

Olaszországban megugrott a járványgörbe, és egy nap alatt 445 beteg halt meg az egészségügyi minisztérium csütörtök esti adatai szerint, miközben az emberek az éjfélkor életbe lépő kijárási tilalmakra készülnek.



A halottak napi száma 445-re nőtt a korábbi 352-ről. Utoljára május 2-án halt meg ennél több beteg, akkor 474. Február 20. óta 40 192-en haltak meg a koronavírus-járványban és szövődményeiben. A halottak több mint nyolcvan százaléka hetven év feletti.



Egy nap alatt több mint 34 ezer új fertőzöttet szűrtek a korábbi valamivel több mint 30 ezerhez képest. A vírustesztek száma egy nap alatt 212 ezer volt. Az aktív fertőzöttek száma túllépte a 472 ezret, kórházban több mint 23 ezer beteg van, intenzíven 2391-en. A február végétől regisztrált betegek száma elérte a 824 879-t.



A legtöbb új beteget továbbra is Lombardia tartományban szűrték, majdnem kilencezret, és a régióban egy nap alatt 139 beteg halt meg. Milánó több idősotthonában ismét felütötte a fejét a járvány.



A lombardiai orvosszövetség tanácsosa, Maria Teresa Zocchi úgy nyilatkozott, hogy a tartomány egészségügyi rendszere "az összeomlásszélén áll". Elmondta, hogy a telített kórházak miatt már a súlyos betegeket is otthon várakoztatják, a házi kezelést sem tudják biztosítani az orvosi védőruházat hiánya miatt.



Éjféltől lépnek életbe a Giuseppe Conte miniszterelnök által szerda este bejelentett korlátozási szigorítások, amelyek értelmében többek között országos éjszakai kijárási tilalom lép életbe este tíz órától reggel ötig.



Ezen kívül lezárják az úgynevezett vörös színű, vagyis veszélyes zónának minősített Lombardia, Piemont, Valle d'Aosta és Calabria tartományt. Ezekben kettes értek felett van a reprodukciós ráta, vagy túlzottan leterhelt az egészségügyi rendszer. A vörös régiók területére kizárólag munkavégzés vagy más súlyos indok miatt lehet belépni, vagy onnan távozni. Tiltott a tartományok önkormányzatai közötti helyváltoztatás is.



A lakosok napközben csak munkába vagy iskolába járás miatt hagyhatják el lakhelyüket, lezárják a vendéglátást és a kereskedelmet, kivéve az élelmiszerboltokat és más alapvető cikkeket áruló üzleteket. A korlátozásokat az egészségügyi minisztérium két hetente enyhítheti vagy szigoríthatja a járványhelyzet alakulása szerint. Narancssárga színnel közepesen veszélyesnek osztályozták Puglia tartományt és Szicíliát.

"Fokozatos intézkedésekkel igyekszünk befagyasztani a járványgörbét, hogy elkerülhető legyen az ország teljes lezárása" - jelentette ki Domenico Arcuri járványbiztos. Hozzátette, szigorítások nélkül az olasz egészségügy "nem bírja a rohamot".



A vörös és narancssárga veszélyességi fokozattal jelölt tartományok visszautasítják, hogy a kormány "alaptalanul fertőzöttnek" nyilvánítsa őket - hangoztatta a déli Calabria elnöke, Nino Spirli, aki a közigazgatási bíróságnál fellebbezett a régiót lezáró karanténintézkedések ellen.



A tartományi székvárosban, Reggio Calabriában csütörtök este több százan tüntettek a kormány ellen. A narancssárga Szicília szintén elutasította a korlátozásokat. A kiemelten veszélyesnek nyilvánított Lombardia kormányzója, Attilio Fontana arra kérte a tartomány lakosait, engedelmeskedjenek.



"Megígérem, hogy két hét múlva az adatok már olyanok lesznek, hogy feloldják a zárlatot" - jelentette ki. Emlékeztetett, hogy a régióban csak vendéglátóhelyből több mint ötvenezer kényszerül ismét bezárni.



A kormány az olaszok életével és egészségével játszik, de téved, ha visszaél az olaszok türelmével, az egészség és a munka szent - jelentette ki Matteo Salvini, a jobbközép pártkoalíció elnöke, amely húsz olasz tartományból tizenötöt vezet, többek között Lombardiát, Calabriát és Szicíliát.