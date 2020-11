Koronavírus-járvány

Szlovéniában az általános iskolák is digitális oktatásra állnak át - erőszakba torkolló tüntetés

Szlovéniában hétfőtől az általános iskolák is digitális oktatásra állnak át - közölte a kormány csütörtöki sajtótájékoztatóján. A kabinet egy héttel meghosszabbította a koronavírus megfékezését szolgáló járványügyi intézkedéseket is. Ljubljanában tüntettek az újabb szigorítások ellen.



Az oktatási intézmények, az elemi iskolák alsó tagozatos osztályai kivitelével már október 19-től távoktatásra álltak át.



Simona Kustec oktatási miniszter csütörtökön elmondta: a kormány döntése szerint a meghosszabbított őszi szünet után hétfőtől egy hétig mindenki számára online kezdődik az oktatás. Néhány kivétellel pedig az óvodák is zárva maradnak. Csak azoknak a gyerekeknek szerveznek felügyeletet, akiknek a szülei a rendőrségen, az egészségügyben vagy más létfontosságú szolgálatnál végeznek munkát.



Ales Hojs belügyminiszter közölte: szombattól egy hétig érvényben marad a hat főnél nagyobb csoportosulásokra vonatkozó tilalom, valamint továbbra sem nyithatnak ki a nem alapvető fontosságú cikkeket forgalmazó boltok, a vendéglátóhelyek és a szállodák, valamint a fodrász- és szépségszalonok.



Kivételt képeznek ez alól a pedikűrösök, a bababoltok, a műszaki cikkeket forgalmazó üzletek, a bútor- és autószalonok, valamint a fotósok és órások. Harminc négyzetméteren ugyanakkor csak egy személy tartózkodhat.



Marad az éjszakai kijárási és napközbeni lakhelyelhagyási tilalom, és továbbra is kötelező a szájmaszk viselése mindenütt - magyarázta a tárcavezető.



A kormány hetente vizsgálja felül az intézkedéseket, a járványügyi adatok tükrében pedig dönt arról, enyhít-e a korlátozásokon, vagy meghosszabbítja őket.



Eközben Ljubljanában erőszakba torkollott a kormány és általa hozott intézkedések elleni tüntetés - közölte a szlovén hírügynökség (STA). A magukat Anonymous Slovenijanak nevező csoport tagjai petárdákat és köveket dobáltak a rendőrök felé. A rendőrség vízágyút vetett be a tiltakozók ellen, és néhány tüntetőt le is tartóztatott.



A hatóságok beszámolója szerint először 50-100 ember kezdett gyülekezni szlovén főváros legnagyobb terén, a Köztársaság téren, a parlament mellett, majd a számuk több százra emelkedett. A rendőrök figyelmeztették a demonstrálókat, hogy a tüntetés nincs bejelentve, és tartsák be a koronavírus-járvány megfékezésére irányuló intézkedéseket.



Ezt követően vált erőszakossá a tömeg. A rendőrök nagy erőkkel vonultak a helyszínre, és kiürítették a teret. Néhány csoport azonban szétszóródott a városban, és időnkét összecsapnak a rendőrökkel - közölte a közszolgálati televízió.

A járványintézkedések ellen tüntető biciklismozgalom - amelynek tagjai péntekenként szoktak felvonulni a téren - elhatárolódott a történtektől.



A kabinet által csütörtökön közzétett adatok szerint előző nap 1685-tel 41 094-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Harminc beteg meghalt, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 471-re nőtt. A diagnosztizált betegek közül 1023-an vannak kórházban, közülük 161-et ápolnak intenzív osztályon.



A szomszédos Horvátországban a válságstáb jelentése szerint az elmúlt egy nap alatt rekordszámú, 2848 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta megfertőződöttek száma ezzel elérte az 59 415-öt.



Az elmúlt napon újabb 29 ember halt bele a betegségbe, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma így 683-ra emelkedett. Kórházban 1278 beteget ápolnak, közülük 122-en vannak lélegeztetőgépre kapcsolva.