Csehországban rekordszámú új fertőzöttet azonosítottak

A pozitív eredményű szűrések száma március eleje, a járvány kezdete óta harmadszor haladta meg a 15 ezret.

Csehországban szerdán 15 729 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki a laboratóriumi vizsgálatok, ami az eddigi legmagasabb napi esetszám. A pozitív eredményű szűrések száma március eleje, a járvány kezdete óta harmadszor haladta meg a 15 ezret - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján csütörtökön reggel közölt adatokból.



Rekordmagas a kórházban kezeltek és a járványban elhunytak napi száma is. A cseh kórházakban szerdán mintegy 8300 személyt kezeltek koronavírussal, közülük 1244 beteg állapota súlyos. A koronavírus szövődményeiben elhunytak száma szerda estig 44-el 4133-ra emelkedett. A napi elhalálozásokat azonban később rendszeresen pontosítják, így a számok mindig magasabbak. A pontosított adatokból kiderült, hogy kedden 223 személy halt meg a koronavírussal kapcsolatban, ami az eddigi legmagasabb szám.



Jan Blatny egészségügyi miniszter szerint a kórházban kezeltek száma a következő napokban tovább fog emelkedni, a helyzet javulására csak mintegy tíz nap, két hét múlva lehet számítani.



Amikor a múlt hét végén mérsékelten visszaesett az új igazolt fertőzések száma, többen úgy nyilatkoztak, hogy Csehországban lassulni látszik a járvány terjedése. Az egészségügyi miniszter azonban akkor is óvatosságra intett, szerinte meg kell várni egy egész hét alakulását, mert az eddigi tapasztalatok alapján elsősorban a szerdai, csütörtöki és pénteki járványadatok mondanak a legtöbbet a pandémiahelyzetről.



Csehországban jelenleg november 20-ig szükségállapot van érvényben, korlátozták a kiskereskedelmet, a szolgáltatások egész sorát és a szabad mozgást is. Az arcmaszk viselése mindenütt kötelező. Bezártak a vendéglők, az iskolák távoktatásra tértek át, szünetelnek a kulturális és a sportrendezvények. Egy kormányrendelet szerint este kilenc órától hajnali ötig a csehek csak bizonyos meghatározott kivételekkel - egyebek között a munkahelyre való utazás vagy egészségügyi probléma okán - nem hagyhatják el lakhelyeiket.



A lakosságot különösen érzékenyen érinti az általános iskolák bezárása és a néhány hete bevezetett távoktatás, amelyet az alsó tagozat osztályaiban nagyon problematikusnak tartanak. Andrej Babis miniszterelnök szerint a kormány pénteken foglalkozik a témával.