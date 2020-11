Terrorizmus

Nizzai merénylet - őrizetbe vettek egy 17 éves fiút

Ismét válságosra fordult az állapota a nizzai Notre-Dame-bazilikában előző héten végrehajtott, három emberéletet követelő iszlamista merénylet tunéziai elkövetőjének - jelezték szerdán rendőrségi források, amelyek este közölték, hogy egy 17 éves kiskorút is őrizetbe vettek.



A párizsi agglomerációban található Seine-Saint-Denis megyében szerdán előállított fiatalt azzal gyanúsítják, hogy csetelt a merénylővel.



A 21 Brahím Iszávi válságos állapotban szállították kórházba, miután a tett helyszínén a rendőrség éles lövésekkel ártalmatlanította. Eddig nem tudták kihallgatni, de az állapota már javult, amikor a koronavírus-tesztje hétfőn pozitívnak bizonyult, ezért a kihallgatását egyelőre elhalasztották. Szerdán azonban olyannyira romlott az állapota, hogy ismét válságos állapotba került.



A támadás miatt öt ember van őrizetben, köztük egy 29 éves, szintén tunéziai állampolgár, akit kedden állítottak elő a Párizshoz közeli Sarcelles-ben. Őt azzal gyanúsítják, hogy kapcsolatban állt az elkövetővel, míg másik három, 23 és 45 év közötti ember az első lakhelyén tartózkodott az előállításkor, ezért őket is őrizetbe vették.



Rajtuk kívül délelőtt még egy másik 29 éves tunéziai állampolgár, Ahmed B-A is gyanúsított volt, őt a Nizzától negyven kilométerre található Grasse-ban szombaton vettek őrizetbe, de szerda este végül szabadon engedték. Nem indult ellene eljárás. Eredetileg azzal gyanúsították, hogy többször is találkozott a tunéziai elkövetővel a Tunéziából Olaszországon át Franciaországba tartó migrációs útvonalán. Mindkét emberről azt feltételezték, hogy nemrég érkeztek Franciaországba. Nyomozati források szerint feltételezhető, hogy együtt tették meg az utat.



Brahím Iszávi - akinek a hazájában köztörvényes bűncselekmények miatt volt már dolga a rendőrséggel - szeptember közepén indult el Tunéziából, Olaszországon keresztül két nappal a támadás előtt érkezett Franciaországba, és illegálisan tartózkodott az Európai Unió területén.