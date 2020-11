Terrorizmus

Emelték a terrorellenes készültséget Nagy-Britanniában

2020.11.04 12:30 MTI

Emelték a brit hatóságok a terrorkészültség szintjét az elmúlt napok franciaországi és ausztriai merényletei nyomán. Priti Patel brit belügyminiszter keddi közleményében hangsúlyozta ugyanakkor, hogy elővigyázatossági intézkedésről van szó, amelyet nem valamely konkrét fenyegetés miatt rendeltek el.



Priti Patel közölte: az ötfokozatú skálán az eddig érvényben volt középső, "jelentős" szintről a második, "súlyos" fokozatúra módosították a nagy-britanniai terrorellenes készültséget.



Az eddigi "jelentős" fokozat a hivatalos besorolás szerint azt jelentette, hogy a hatóságok "valószínűnek" tartottak egy nagy-britanniai terrortámadást.



A keddtől érvényes "súlyos" készültségi szint "nagyon valószínűként" határozza meg ugyanezt.



A legmagasabb szint a "kritikus", amelyet akkor léptetnek életbe, ha a hatóságok információi szerint nagyon nagy a veszélye egy azonnali vagy rövid időn belüli terrortámadás elkövetésének.



A gyakorlatban ezt a készültségi szintet közvetlenül súlyos terrortámadások után is többször életbe léptették, arra az időre, amíg a hatóságok vizsgálták, hogy nem fenyeget-e azonnali újabb terrormerénylet.



Erre legutóbb 2017-ben volt példa, kétszer is: először a 2017 májusában elkövetett manchesteri öngyilkos merénylet után, amelynek 22 halálos áldozata volt, majd 2017 szeptemberének közepén, miután egy londoni metrószerelvényen pokolgépszerű szerkezet lépett működésbe. A szerkezet nem robbant fel, csak nagy erővel lángra kapott, de így is 30 utas megsérült.



A készültségi szint emeléséről szóló kedd esti bejelentésében Priti Patel éberséget kért a lakosságtól, hangsúlyozta ugyanakkor, hogy riadalomra nincs ok.



A brit belügyminiszter hozzátette: a nagy-britanniai terrorellenes készültségi szint emelésének közvetlen előzménye az előző esti ausztriai, illetve a múlt heti franciaországi terrortámadás-sorozat.

A hétfő esti bécsi lövöldözésben az eddigi adatok szerint négyen, a múlt héten Nizzában elkövetett késes támadásban hárman haltak meg, és októberben Párizsban egy tanár is életét vesztette egy késes merényletben.



A mindenkori nagy-britanniai terrorkészültségi szintet a hírszerzési és elhárítási szolgálatok, valamint a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetői alkotta Egyesített Terrorizmuselemző Központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) határozza meg a kormánytól független döntéssel.



A JTAC - amely a brit elhárítás (MI5) szervezeti keretein belül működik - majdnem pontosan egy éve, tavaly november 4-én csökkentette a nagy-britanniai terrorkészültség szintjét az addigi súlyosról a keddig érvényben volt jelentősre.



Neil Basu, a Scotland Yard különleges műveleti ügyosztályának vezetője a készültségi fokozat tavalyi mérséklését azzal indokolta, hogy "pozitív fejlemények" történtek a terrorfenyegetettség csökkentésében, bár részleteket nem árult el.



Ken McCallum, az MI5 vezérigazgatója újságíróknak tartott múlt havi háttértájékoztatóján ugyanakkor elmondta: az elmúlt négy évben a brit elhárítás és a terrorellenes rendőri egységek 27, az előkészítés előrehaladott szakaszában járó terrorcselekmény végrehajtását akadályozták meg.



Hozzátette: a szélsőséges iszlamista csoportok jelentette terrorveszély továbbra is a legnagyobb fenyegetés, de egyre komolyabb figyelmet igényel a szélsőjobboldali indíttatású terrorizmus is.