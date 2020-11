Bécsi merénylet

Bakondi: előre megtervezett, kegyetlen terrortámadás-sorozat zajlik

A bécsi merénylet gyors lefolyása, valamint a nem tisztázott részletek miatt rendkívül fontos volt, hogy a magyar rendvédelmi szervek, illetve a titkosszolgálatok gyors intézkedéseket tegyenek.

Előre megtervezett, kegyetlen terrortámadás-sorozat zajlik Franciaországban és Bécsben is - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán az M1 aktuális csatornán.



Bakondi György azt mondta, a bécsi merénylet gyors lefolyása, valamint a nem tisztázott részletek miatt rendkívül fontos volt, hogy a magyar rendvédelmi szervek, illetve a titkosszolgálatok gyors intézkedéseket tegyenek.



Számítani lehetett ugyanis arra, hogy fegyveresek menekülnek Magyarország felé, és arra is, hogy az osztrák hatóságok segítséget kérnek magyar kollégáiktól - tette hozzá.



Ezért a magyar rendvédelmi szervek - főként a Terrorelhárítási Központ (TEK) - biztonsági intézkedéseket tettek az Ausztriába vezető határátkelőhelyeken - tette hozzá.



Kérdésre válaszolva elmondta, indokolt európai terrorhullámról beszélni, amelyben nemcsak magányos elkövetők, hanem a "mögöttük álló irányító, tervező-szervező személyek" is közreműködtek.



Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában ismertette: az elmúlt hétvégén mintegy ötszáz migráns akart átjutni a magyar határon, köztük olyanok is, akik a Tiszán csónakkal próbálkoztak.