Koronavírus-járvány

Iohannis: Romániában az egészségügy hiányosságai miatt sok a halálos áldozat

Klaus Iohannis román államfő szerint Románia az egészségügyi ellátórendszer hiányosságai miatt tartozik azon európai országok közé, amelyekben a legnagyobb arányban halnak meg az emberek a koronavírus-fertőzés következtében.



A román elnök azt követően tartott sajtótájékoztatót kedden este, hogy az illetékes miniszterekkel, tisztségviselőkkel elemezték a járványhelyzetet. Úgy vélte: a bevezetett korlátozások eredményesek voltak, hiszen ezek nélkül nemcsak Romániában, hanem egész Európában nem bírták volna a küzdelmet a kórral az egészségügyi ellátórendszerek. Úgy vélte: a bevezetett korlátozásokkal sikerült csökkenteni a járvány hatásait arra az időszakra, amíg megérkezik a koronavírus elleni védőoltás.



Az elnök szerint Románia várhatóan a jövő év első negyedében kapja meg az első adag koronavírus elleni vakcinát. Hozzátette: első körben az egészségügyi dolgozókat, illetve a kockázati csoportokba tartozókat fogják beoltani. "A teljes lakosság beoltására legkorábban tavasszal kerülhet sor" - nyomatékosította.



Klaus Iohannis úgy vélte: a rossz elhalálozási rátában az utóbbi 30 évben elhanyagolt román egészségügy köszön vissza. Kijelentette: átfogó reformra van szükség az egészségügyben, és reményei szerint a decemberi választások után a Nemzeti Liberális Párt (PNL) parlamenti többséget alakíthat ki, és képes lesz a rendszer megreformálására.



Újságírói kérdésre Iohannis a szakértőkre hivatkozva kijelentette, hogy nem kell elhalasztani a december 6-ra kitűzött parlamenti választásokat. A kérdést feltevő újságíró arra utalt, hogy Temesváron is, Kolozsváron is a hat ezrelékhez közelít a fertőzöttségi ráta, és Temesvár polgármestere kedden kijelentette: nem lehet már sokáig halasztani a város és a szomszédos települések lezárását.



A kedden közölt hivatalos adatok azt jelzik, hogy Romániában továbbra is gyorsan terjed a koronavírus-járvány. Kedden ismét megdőlt az egy nap alatt jegyzett új fertőzések és halálesetek száma, és tovább növekedett a kórházakra nehezedő nyomás. Az új fertőzöttek száma kedden haladta meg először a hétezret, és máris közel van a nyolcezerhez (7733). Az elmúlt 24 órában 120-an haltak meg a járvány következtében. A fertőzöttek közül immár 11 897-et ápolnak kórházban, közülük 974-et intenzív osztályon.