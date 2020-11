Terrorizmus

Nizzai merénylet - Újabb négy embert vettek őrizetbe

Egyiküket azzal gyanúsítják, hogy kapcsolatban állt az elkövetővel, a 21 éves tunéziai Brahím Iszávival, míg a másik három, 23 és 45 év közötti ember az első lakhelyén tartózkodott az előállításkor, ezért őket is őrizetbe vették. 2020.11.03 14:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb négy embert vettek őrizetbe a nizzai Notre-Dame-bazilikában előző héten végrehajtott, három emberéletet követelő iszlamista merénylettel kapcsolatban - közölték kedden rendőrségi források, amelyek azt is megerősítették, hogy az elkövetőt koronavírussal diagnosztizálták, emiatt napokkal elhalasztották a kihallgatását.



A négy gyanúsítottat kedd délelőtt a fővárosi agglomerációban, Val-d'Oise megyében állították elő.



Egyiküket, egy 29 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy kapcsolatban állt az elkövetővel, a 21 éves tunéziai Brahím Iszávival, míg a másik három, 23 és 45 év közötti ember az első lakhelyén tartózkodott az előállításkor, ezért őket is őrizetbe vették.



Korábban már hat embert előállítottak a támadással kapcsolatban, de hétfő este a támadón kívül már csak egy ember volt őrizetben: egy 29 éves tunéziai állampolgár, Ahmed B-A, akit a Nizzától negyven kilométerre található Grasse-ban szombaton vettek őrizetbe. Őt azzal gyanúsítják, hogy többször is találkozott a tunéziai elkövetővel a Tunéziából Olaszországon át Franciaországba tartó migrációs útvonalán. Mindkét emberről azt feltételezik, hogy nemrég érkeztek Franciaországba. Nyomozati források szerint feltételezhető, hogy együtt tették meg az utat.



Az elkövetőt válságos állapotban szállították kórházba, miután a tett helyszínén a rendőrség éles lövésekkel ártalmatlanította. Eddig nem tudták kihallgatni, de az állapota már javult, amikor a koronavírustesztje hétfőn pozitívnak bizonyult, ezért a kihallgatását egyelőre elhalasztották.



Brahím Iszávi - akinek a hazájában köztörvényes bűncselekmények miatt volt már dolga a rendőrséggel - szeptember közepén indult el Tunéziából, Olaszországon keresztül két nappal a támadás előtt érkezett Franciaországba, és illegálisan tartózkodott az Európai Unió területén.