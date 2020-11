Patakokban folyik a vér Bécsben - 7 halott - videó

Hétfő este Bécsben lövöldözést tört ki a Schwedenplatz-nál. A Sputnik szerint 7 ember meghalt. Az osztrák tévé beszámolói szerint a bűnözők túszokat ejtettek Bécs másik területén, egy étteremben, a belvárosban történt lövöldözéssel párhuzamosan.

#Breaking #News: Assailants attacked a restaurant in #Vienna, #Austria. At least 1 dead and 3 seriously injured. Either IED or suicide belt involved. Remaining attacker(s) still at large. Video shows the scene of the attack after the attacker(s) left the area. #Terror #Terrorism pic.twitter.com/YFYzWgI6NB