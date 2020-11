Koronavírus

Belgiumban vészesen fogynak az intenzív ápolási férőhelyek

Az országban tovább emelkedik a koronavírusos fertőzöttek száma, a múlt héten 76 százalékkal nőtt a felvételek száma az egészségügyi intézményekbe. 2020.11.02 12:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Belgiumban vészesen fogynak az intenzív ellátást igénylő betegek számára fenntartott kórházi férőhelyek, 2000 ágyból már csak 106 maradt üresen. Az országban tovább emelkedik a koronavírusos fertőzöttek száma, a múlt héten 76 százalékkal nőtt a felvételek száma az egészségügyi intézményekbe - írta hétfőn a helyi sajtó.



Phillipe Devos, a belga egészségügyi szakszervezetek szövetségének elnöke a helyi médiának adott nyilatkozatában elmondta: megvan az esély arra, hogy tíz napon belül a kórházak megmaradt intenzív kapacitása is megtelik súlyos fertőzési tünetekkel küszködő páciensekkel, annak ellenére, hogy a napokban több beteget Németországba szállítottak át kezelésre. Devos azt is közölte, hogy az egészségügyi dolgozók elégedetlenek, mivel a kormány már március óta intézkedhetett volna a férőhelyek bővítése érdekében, azonban ezt eddig nem tette meg.



"Az lett volna a cél, hogy az orvosoknak ne kelljen döntést hozniuk arról, kit mentenek meg. A kórházak bioetikai bizottságai már foglalkoznak ezzel a kérdéssel, de jobban szeretnénk a kormánytól útmutatást kapni ez ügyben" - fogalmazott.



Belgiumban hétfő reggeltől újabb korlátozások léptek életbe. A szigorított szabályok szerint a nem alapvetően szükséges árukat kínáló üzleteknek be kell zárniuk, csak az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak maradhatnak nyitva. A szupermarketekben ezentúl nem lehet olyan termékeket eladni, amelyek nem tekinthetőek létfontosságúnak.



Az intézkedések szerint továbbá minden olyan tevékenységet végző szolgáltatónak be kell zárnia, akinek munkája során a közvetlen fizikai kapcsolat elkerülhetetlen. A belga vezetés nem zárja le az ország határait, de a külföldi utazás nem ajánlott. A társas kapcsolatokat a lakosságnak a minimálisra kell csökkentenie. Belgiumban a bárok és az éttermek, a mozik, a színházak és a koncerttermek, a fitneszközpontok, beleértve a szaunákat és az uszodákat is, már október elejétől zárva tartanak. Az iskolák alsó és felső tagozatos diákjainak november 15-ig csak a távoktatás megengedett, a felsőoktatás esetében a távoktatás december közepéig folytatódik.



A 11,5 millió lakost számlaló országban a múlt héten 14 százalékkal nőtt az új fertőzöttek aránya, napi átlagban több mint 15 500 koronavírusos fertőzöttet regisztráltak az egészségügyi hatóságok. A járványhoz köthető elhalálozások száma, az elmúlt hét napban másfélszeresére emelkedett az azt megelőző hét statisztikáihoz képest.