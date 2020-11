Koronavírus

Életbe léptek az új járványlassító korlátozások Németországban

Életbe léptek hétfőn Németországban az újabb járványlassító korlátozások, amelyek révén a kormányzati remények szerint a hónap végéig stabilizálódik, majd csökkenni kezd az új típusú koronavírussal (SARS-Cov-2) igazoltan fertőzöttek napi száma, és enyhül az egészségügyi ellátórendszer terhelése.



A szövetségi kormány és a tartományi kormányok október végi megállapodásában rögzített előírások nagy részét a legtöbb tartományban változtatás nélkül ültették át a helyi szabályozásba, de vannak eltérések is.



A legfőbb új szabály, hogy a fertőzésveszéllyel járó közvetlen testi kapcsolatok csökkentése céljából legfeljebb két háztartás tagjai és maximum tíz ember tartózkodhat együtt. Berlinben ezt azzal a módosítással vezették be, hogy a 12 éven aluli gyermekeket nem kell beleszámolni a csoport tagjai közé. Hamburgban felmentést kapnak az előző kapcsolatból származó gyerekeket új családjukban nevelő párok és gyermekeik alkotta, úgynevezett mozaikcsaládok. Brémában lazább helyett szigorúbb előírást vezettek be, nem tíz, hanem csak öt ember találkozhat.



A fertőződések számának exponenciális, robbanásszerű emelkedése miatt elrendelt korlátozások egyelőre november végéig érvényesek. Országszerte egységesen vonatkoznak az idegenforgalomra és a vendéglátásra, a szállodák így csak üzleti úton lévő vendégeket fogadhatnak, és az éttermek csak elvitelre főzhetnek.



Felfüggesztik a kulturális intézmények - például múzeumok, színházak és mozik -, az amatőrsport-egyesületek és a szabadidő közös eltöltésére szakosodott egyéb intézmények és vállalkozások tevékenységét is. Ezen a területen is vannak különbségek tartományok között, például Szász-Anhaltban az állatkertek és a botanikus kertek nyitva tarthatnak, Berlinben pedig szabad téren továbbra is sportolhatnak együtt a 12 éven aluli gyerekek, legfeljebb tízfős csoportokban.



A zárlat a vendégekkel, ügyfelekkel közvetlen testi kapcsolatban dolgozó szolgáltatókra is vonatkozik, így a főszabály szerint a fodrászokon és a gyógytornászokon kívül minden ilyen szakember kényszerszünetet tart. Viszont Türingiában és Szászországban az eddigi fertőzéshigiéniai óvintézkedések mellett tovább dolgozhatnak a kozmetikusok, Szász-Anhaltban a szépségszalonok mellet a szoláriumok is nyitva tarthatnak novemberben.



A tevékenységüket kényszerből felfüggesztő cégek és egyéni vállalkozók kártérítést kapnak. Ez ötvennél kevesebb embert foglalkoztató vállalatoknál a tavaly novemberi bevétel 75 százalékát jelenti, a nagyobb cégeknél az állami támogatásokról szóló európai uniós szabályokhoz igazítják a kártérítést.



A közoktatás és a napközbeni gyermekellátás intézményrendszere továbbra is működik, az utóbbi hónapokban bevezetett fertőzéshigiéniai óvintézkedések mellett.



A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) hétfői adatai szerint az utóbbi 24 órában 12 097 fertőződést regisztráltak Németországban. Ez az egy héttel korábbi 8685 eset csaknem másfélszerese.

A járvány kezdete óta 545 027 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót.



A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek száma egy nap alatt 49-cel nőtt, 10 530-ra.



A vírus úgynevezett reprodukciós rátájának (R) hétnapos mozgóátlaga az RKI legutóbbi, vasárnapi adatai szerint 1,13. Ez azt jelenti, hogy minden 100 fertőzött átlagosan további 113 embernek adja át a kórokozót.



A Covid-19 miatt intenzív osztályon kezeltek száma a legutóbbi, ugyancsak vasárnapi adatok szerint egy nap alatt 117-tel emelkedett, 2061-re. Nagyjából minden második beteg - 1086 ember - gépi lélegeztetésre szorul. Ezek az adatok azt jelzik, hogy a mintegy 30 ezer intenzív ellátási ágy több mint hat százalékát foglalják el a Covid-19-ben szenvedők. Számuk gyorsan emelkedik, az előző keddi 1362-höz képest csaknem hétszázzal nőtt.