Egy delfin farkán akadt fent a metró - képek

Elszabadult, majd fennakadt egy 8 méter magas delfinszobor farkán egy éjszakai metrószerelvény a hollandiai Spijkeniss-i metróállomáson. A szerelvénynek nem sikerült megállnia a végállomáson, ezt követően akadt fent az állomást díszítő szobron.



A szerelvényen szerencsére senki nem utazott. A vezető sérülés nélkül megúszta, sőt, még ki is tudott mászni. A metrót még nem sikerült leemelni a műalkotásról.



A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Bij metrostation De Akkers in Spijkenisse is een metro door het stootblok heengereden. Het treinstel bungelt zo'n 8 meter boven de grond en rust op een kunstwerk. Gekeken wordt hoe de metro geborgen kan worden. De metrobestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. pic.twitter.com/rZFaNljw5y