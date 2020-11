Oroszország

Edward Snowden fel akarja venni az orosz állampolgárságot

Az orosz állampolgárság felvételével kettős állampolgár akar lenni Edward Snowden, az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) lehallgatási programját leleplező, Oroszországba menekült amerikai informatikus.



Ezt Anatolij Kucserena, a hét éve Oroszországban élő Snowden ügyvédje mondta el hétfőn Moszkvában újságíróknak. A 37 éves informatikus október 22-én korlátlan időtartamú oroszországi lakhatási engedélyt kapott.



"Mivel Snowden és felesége első gyermeküket várják, Edward azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy segítsek neki megszerezni az orosz állampolgárságot" - mondta az ügyvéd.



Kucserena szerint Snowden arra hivatkozva kérte honosítását, hogy decemberre várt gyermekére való tekintettel automatikusan, a gyermek születése jogán meg fogja kapni az orosz állampolgárságot.



"Miután több éve élünk a szüleinktől elválasztva, a feleségemmel nem akarjuk, hogy a fiunktól is elválasszanak minket. Ezért a világjárvány és a határok lezárása idején orosz-amerikai kettős állampolgárságért folyamodunk" - írta a Twitteren Snowden.



Felesége, a szintén amerikai Lindsay Mills a múlt héten közölte, hogy állapotos.



Eward Snowden 2013-ban hozott nyilvánosságra szigorúan titkos dokumentumokat arról, hogy az NSA tömeges adatgyűjtést folytatott, és lehallgatóprogramokkal figyelte amerikai állampolgárok, valamint külföldi vezetők, köztük európai szövetséges országok politikusainak kommunikációját.



Snowden akkor Hongkong érintésével Oroszországba menekült, ami komoly feszültséget okozott Moszkva és Washington viszonyában. Hazatérése és bírósági tárgyalása esetén harminc évig terjedő börtönbüntetés várhat rá az 1917-es kémtörvény értelmében.



Kucserena tavaly szeptemberben azt mondta az orosz médiának, hogy ügyfelét 2013-ban megpróbálta beszervezni az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB), ő azonban visszautasította. Az ügyvéd szerint ezért tartott olyan sokáig, hogy Snowden menedékjogot kapjon.



Az egykor a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) alkalmazásában is állt informatikus 2013-ban, az orosz fővárosba érkezését követően 40 napot töltött a seremetyjevói repülőtér várótermében, amíg meg nem kapta a menedékjogot az orosz hatóságoktól. Azóta Oroszországban él.



Az amerikai igazságügyi minisztérium tavaly elperelte tőle a Permanent Record (Állandó Nyilvántartás) című önéletrajzi könyvének bevételét. A tárca szerint Snowden megjelenése előtt nem mutatta be a szöveget az amerikai hírszerző szerveknek, és ezzel megsértette a CIA-vel és a az NSA-vel aláírt korábbi titoktartási megállapodását.



Snowden az elmúlt évek során megpróbált más országoktól, köztük Franciaországtól is menedékjogot kérni.