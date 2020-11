Koronavírus-járvány

Ukrajnában csaknem nyolcezer új beteget regisztráltak, Ungváron megteltek a kórházak

Nem lassul a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, vasárnapra is csaknem nyolcezer új fertőzöttet azonosítottak, az egy nap alatt elhunytak száma is megint meghaladta a százat, közben Ungváron telítődtek a kórházak a kárpátaljai kormányzó szerint.



Olekszij Petrov, Kárpátalja megye kormányzója az Ukrajinszka Pravda hírportál vasárnapi jelentése szerint hivatala honlapján nyilvánosságra hozott közleményében azt írta, hogy Ungváron a kórházak megteltek súlyos betegekkel, ezért a koronavírusos fertőzötteket más városokba kénytelenek szállítani. Ungvárt - továbbá a megyében az ungvári járást és Beregszászt - a kormány pénteki döntésével a legsúlyosabb, vörös zónába sorolta. A kormányzó reményét fejezte ki, hogy ennek megfelelően a város vezetése hétfőn meghozza a megfelelő döntéseket a szükséges korlátozásokról.



A vörös besorolású helyeken elvben be kell zárni az iskolákat, a közösségi közlekedést le kell állítani, vagy csak a stratégiailag fontos intézmények alkalmazottai vehetik igénybe, nem tarthatók tömegrendezvények és a piacokat is bezárhatják.



A közölt adatok alapján Ukrajnában az elmúlt napon 7959 új esettel 395 440-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 110-zel 7306-ra. Eddig 161 441-en gyógyultak meg, viszont már 226 693 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel az országban.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter napi tájékoztatóján közölte, hogy az országban 52 ezer kórházi ágy áll rendelkezésre Covid-betegek kezelésére, de ebből jelenleg már több mint 26,5 ezer foglalt. A kórházi kezelésre szoruló koronavírusos, illetve fertőzésgyanús betegek száma egy hét alatt csaknem 3,5 ezerrel nőtt.