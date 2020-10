Demonstráció

Több tízezren tüntetnek Varsóban az abortuszszabályzást érintő alkotmánybírósági ítélet ellen

Több tízezren gyűltek össze Varsóban péntek este az abortuszszabályzást érintő alkotmánybírósági ítélet elleni tüntetésen, tiltakozásokat más lengyelországi városokban is szerveztek.



A tüntetők - közöttük ott van az ellenzéki pártok több vezető politikusa is - Varsóban a belváros három különböző pontjában gyűltek össze. A menetek később a varsói Zoliborz negyed felé vettek irányt, ott rendőrségi kordon állította le őket Jaroslaw Kaczynski miniszterelnök-helyettes, a PiS elnöke háza közelében.



A tömeg azt követeli, hogy az abortusz korlátlanul legyen elérhető, és követelik a kormány leváltását is. Sok vulgáris jelszó hallatszik, a tüntetők petárdákat, jelzőfényeket lőnek ki.



A résztvevők néhány helyen ellentüntetőkkel csaptak össze, a verekedő csoportokat rendőrök választotta el egymástól. Rendőrségi közlés szerint az ellentüntetők soraiból több fociszurkolót vettek őrizetbe.



Az abortuszpárti tüntetők több varsói templom mellett vonultak, egyes szentélyeket rendőrség, másokat a nemzeti körök kezdeményezésére szerveződő őrség vette körül. Az őrséget azután állították fel, hogy múlt hét végén a tiltakozók több templomot is megrongáltak, szentmiséket zavartak meg.



Pénteken Andrzej Duda elnök, valamint Mateusz Morawiecki kormányfő a kedélyek csillapítására, a tüntetések felfüggesztésére hívtak fel. Morawiecki ismételten járványügyi érveket hozott fel. Közölte azt is: az egy hete a koronavírus-járvány miatt meghirdetett gyülekezési tilalom ellenére nem akarják feloszlatni a tömeget, mivel "a nagyon fiatal tüntetők életkora miatt ez jelenleg nem lenne a helyes megközelítés". A kormányfő úgy látta: párbeszédet kellene elkezdeni az elnök aznap benyújtott törvénymódosító javaslata alapján.



Andrzej Duda pénteken benyújtotta a parlamentbe az eddigi abortusztilalom alóli kivételeken pontosító tervezetét, mely lehetővé tenné a terhességmegszakítást, ha a magzatnak az élettel összeférhetetlen károsodását valószínűsítik, de védené az abortusztól a Down-szindrómás gyermekeket.



Rafal Trzaskowski ellenzéki varsói főpolgármester a tüntetésen rögzített videóüzenetében támogatását fejezte ki a tiltakozók iránt. Úgy vélekedett: a párbeszéd előfeltétele a múlt heti alkotmánybírósági döntés visszavonása.



A varsói főpolgármesteri hivatal kezdeményezésére a főváros egyik jelképeként tartott, sztálini időkben épített Kultúrpalota homlokzatára a jelenlegi tüntetések jelképét, a vörös villámot vetítették.