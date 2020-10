Erőszak

Firenzében és Bolognában is tüntetők és rendőrök csaptak össze az éjszaka

Utcai csatatérré változott Firenze belvárosa péntek éjszaka a koronavírus-járvány miatti korlátozások ellen tiltakozók és a rendőrök között, ezzel egy időben Bolognából is megmozdulásokat jelentettek.



Több órán keresztül zajlott a harc a tüntetők és a rohamrendőrök között Firenze utcáin. A hatóságok a város több pontján igyekeztek oszlatni és feltartóztatni a demonstrálók csoportjait.



Az este kilencre meghirdetett megmozdulást közösségi oldalakon szervezték a központ különböző terein. A plakáton a firenzei dóm kupolája látszott lángoktól körülvéve. A hatóságok nem engedélyezték a tüntetést, és a városközpontot több pontot lezárták. Az üzletek kirakatait már délután bedeszkázták. Dario Nardella polgármester kijelentette, nem hagyja, hogy újfasiszta csoportok szétverjék a várost.



Ennek ellenére a hatszáz főre becsült tiltakozók csoportjai áttörték a kordonokat. Füstbombákkal, kövekkel, üvegekkel támadtak a rendőrökre. A tüntetők között fiatalok, idősek, munkahely nélkül maradtak is voltak, akik békés demonstrációra készültek, de a zavargások láttán elhagyták a menetet. "Nem vagyunk fasiszták, éhezünk!" - kiabálták.



Hatósági információk szerint szélsőjobboldali csoportok, ultra futballszurkolók keresték a rendőrséggel való összecsapást. Más csoportok szélsőbaloldaliakból álltak, akik "gyilkost" kiabáltak a rendőrökre.



Bolognában is több százan vonultak utcára a kormány korlátozó intézkedései ellen. Célpontok voltak az újságírók is, akiket egyebek közt terroristáknak neveztek.



Az országban több mint egy hete mindennapossá váltak a demonstrációk: napközben a szakmai ágazatok vonulnak utcára békés megmozdulásokkal, esténként viszont zavargások robbannak ki. Eddig már a többi közt Nápolyban, Torinóban, Milánóban, Rómában és a szicíliai Palermóban csaptak össze tüntetők és rendőrök.



Október közepétől szigorították a korlátozásokat, hétfőtől a vendéglátóhelyeknek este hat órakor be kell zárniuk, bezárták a mozikat, színházakat, uszodákat, edzőtermeket. Kilenc tartományban éjszakai kijárási tilalom lépett életbe. A kormány márciusig befagyasztotta az elbocsátásokat, de a felmérések szerint így is mintegy háromszázezer dolgozó veszítette már el állását.



Egy nap alatt több mint 31 ezer fertőzöttet szűrtek Olaszországban, a húszból nyolc tartományban a kórházak már nem tudnak több Covid-19 beteget fogadni.



Sajtóértesülések szerint a Conte-kormány a napi 40 ezres küszöbnél rendelhet el újabb korlátozásokat.