Koronavírus

Ukrajnában már nyolcezer fölé emelkedett a napi új fertőzöttek száma

Megint gyorsult a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, péntekre az egy nap alatt azonosított fertőzöttek száma nyolcezer fölé emelkedett, a halottaké pedig átlépte a hétezret.



Az elmúlt napon 8312 új esettel 378 729-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig - újabb napi csúcsot döntve - 173-mal 7041-re emelkedett. Eddig 155 026-an gyógyultak meg, viszont már 216 662 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel az országban.



A kormány péntekre felülvizsgálta a települések és régiók járványhelyzet szerinti színes besorolását, és a legsúlyosabb, vörös zónába sorolta egyebek mellett Kárpátalján Ungvárt, Beregszászt és az ungvári járást. Az ország legfertőzöttebb területének számító főváros, Kijev továbbra is "narancs" maradt. A vörös besorolású helyeken be kell zárni az iskolákat, le kell állítani a közösségi közlekedést és nem tarthatók tömegrendezvények sem.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter napi tájékoztatóján kijelentette, hogy tárcája ellenzi a teljes zárlat bevezetését Ukrajnában főként az ország gazdasági helyzete miatt. Hozzátette ugyanakkor, hogy bizonyos korlátozásokat viszont várhatóan be fognak vezetni az üzleti vállalkozások számára, részletekbe azonban nem bocsátkozott.