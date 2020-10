Koronavírus

Moszkvában novemberben megkezdődhet a tömeges oltás

Moszkvában novemberben megkezdődik az önkéntes jelentkezők tömeges beoltása a Szputnyik V vakcinával a koronavírus ellen - közölte a Rosszija 24 televízióval pénteken Anasztaszija Rakova moszkvai polgármester-helyettes, miközben Oroszországban először nőtt 18 ezer fölé az egy nap alatt diagnosztizált új fertőzöttek száma.



Rakova elmondta, hogy az oltóanyag gyártásával párhuzamosan az orosz fővárosban megkezdődött a Covid-19 elleni védőoltásra szakosodott rendelők hálózatának kiépítése. De a tömeges oltás beindításhoz egyelőre nem áll rendelkezésre elegendő vakcina - tette hozzá.



Beszámolója szerint a kétkomponensű Szputnyik V tömeges tesztelésében részt vevő 40 ezer önkéntes közül 20 ezernek már beadták az első összetevőt, közülük 10 ezernek pedig a másodikat is. A veszélyeztetett orvosok és pedagógusok közül eddig mintegy 2,5 ezret oltottak be. A polgármester-helyettes szerint mindenki jól van, aki megkapta a vakcinát, mellékhatások nem jelentkeztek.



Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester csütörtökön november végére, december elejére ígérte a tömeges oltás beindítását. Vlagyimir Putyin ugyancsak csütörtökön az év végére tette ennek időpontját.



Rakova azt is mondta a Rosszija 24-nek, hogy Moszkvában "kényes egyensúly" alakult ki a Covid-19 terjedésében: a kórházak nagyjából ugyanannyi gyógyultat bocsátanak el naponta, mint ahány beteget fogadnak. Beszámolója szerint a fővárosban napi 4-5 ezer új esetet mutatnak ki, és átlagosan mintegy 1200 embert szállítanak kórházba.



A pénteken közölt hivatalos adatok szerint az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 18 283-mal 1 599 976-ra emelkedett. A terjedés mértéke 1,2 százalékos, az új esetek 22,3 százaléka tünetmentes.



Oroszország a negyedik helyen áll a világon a kimutatott koronavírus-fertőzöttek számát tekintve, az Egyesült Államok (8,9 millió), India (8,1 millió) és Brazília (5,5 millió) után.



Az aktív esetek száma az elmúlt nap alatt 3409-cel 371 760-ra nőtt. A halálos áldozatoké 355-tel 27 656-ra, a felépülteké pedig 14 519-cel 1 200 560-ra emelkedett. Az országban a járvány kezdete óta több mint 59,8 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 582 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 380 224 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.