Koronavírus

Szlovákiában meghosszabbítják a kijárási tilalmat

Szlovákiában egy héttel, november 8-ig meghosszabbítják az október 24-én életbe lépett kijárási tilalmat - döntött szerdán Pozsonyban a kormány.



Az Igor Matovic vezette kabinet ezzel az intézkedéssel is igyekszik megfékezni az egyre terjedő koronavírus-járványt. A korlátozás alól kivételt kapnak a negatív vírusteszttel rendelkezők, számukra a mozgás november 2-a után szabad lesz.



"Igyekeztünk úgy megírni (a rendeletet), hogy a felelős emberek életét ne keserítsük" - mondta Igor Matovic újságíróknak a kormány ülése utáni sajtótájékoztatón.



Az eredetileg november 1-jéig elrendelt kijárási tilalom alatt az emberek továbbra is járhatnak a munkahelyükre, ugyanakkor csak a lakhelyükhöz legközelebbi élelmiszerboltokat vagy gyógyszertárakat kereshetik fel. Engedélyezve van az orvosok felkeresése is. Tilos viszont a temetőlátogatás is, ami tekintettel a közelgő halottak napjára érzékenyen érinti a lakosságot.



Szlovákiában a hét végén koronavírus-tesztnek vetik alá az egész lakosságot, tíztől 65 éves korig. A múlt hét végén lezajlott próbatesztelésen a járvány által leginkább érintett négy észak-szlovákiai járás lakosságát tesztelték. Az önkéntes tesztelésen mintegy 140 ezren vettek részt, a 155 ezerre becsült maximális létszámból. A tesztek mintegy négy százaléka, 5594 emberé volt pozitív, azaz mutatott ki fertőzést. A kormány sikeresnek minősítette az akciót.



A hét végén országszerte mintegy ötezer tesztelőhelyet hoznak létre, az előzmények nélküli széles körű akció lebonyolításába a hadsereg nyolcezer katonája is bekapcsolódik.



Az egész lakosság tesztelését érintő kormányzati terv még az utolsó napokban is élénk viták tárgya. Több szakértő azt állítja, hogy a tesztelés nem lesz elegendő, nem oldja meg a problémákat, ezért a gyorsan romló járványhelyzet miatt országos karanténra lehet szükség.



Marian Kolár, a Szlovák Orvosi kamara elnöke szerdán felszólította a kormányt, hogy még egyszer fontolja meg a tervezett országos tesztelés megtartását. A kamara elnöke rendkívüli pozsonyi sajtótájékoztatóján felszólította a kormányt, hogy üljön le egy asztalhoz a szakemberekkel, és vitassák meg a témát. A kamara szerint világos stratégiára van szükség, és meg kell mondani az embereknek, milyen eredmény után mi következik.



"Azt gyanítjuk, hogy az országos teszteléssel kapcsolatos döntés egyáltalán nem volt szakmailag megalapozott" - mondta Marian Kolár. Megjegyezte: nem tartja jónak azt a törekvést, hogy Szlovákia első legyen valamiben. Az a fontos, hogy a járvány elleni küzdelemben az ország sikeres legyen.



Szlovákiában kedden 2291 új igazolt fertőzöttet azonosítottak a 14 642 laboratóriumi teszt alapján. A kórházakban 1 231 koronavírusos vagy koronavírus-gyanús beteget kezelnek, közülük 113-an szorulnak lélegeztetőgépre.