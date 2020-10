Koronavírus-járvány

Merkel drámainak tartja a járványhelyzetet

Drámai gyorsasággal terjed az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) Németországban, és a járvány feltartóztatására tett intézkedések nem elégségesek - mondta Angela Merkel német kancellár hétfőn pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetőségi ülésén a Bild című lap beszámolója szerint.



A politikus az online értekezleten kiemelte, hogy nem sikerült megfékezni a járványt, a napi új regisztrált fertőződések száma rendre hét nap alatt megduplázódik, és a fertőzési láncolatok feltárásával és megszakításával foglalkozó helyi egészségügyi hivatalok nem bírják a folyamatosan növekvő terhelést.



A helyzet "rendkívül dinamikus" és "drámai" - fogalmazott Angela Merkel a Bild honlapján közölt beszámoló szerint, aláhúzva, hogy az esetszám növekedését meg kell állítani, különben "nehéz helyzet" alakulhat ki az egészségügyben.



Hasonlóan fogalmazott egy vasárnapi, ugyancsak online tanácskozáson, amelyet a tartományi törvényhozásokban működő CDU-frakciók vezetőivel tartottak. Mint mondta, Németország "nagyon-nagyon nehéz hónapok" előtt áll, ezért hatékonyabb intézkedésekről kell megállapodni a járványügyi védekezésért felelős tartományi kormányokkal.



"Ez így nem mehet tovább" - mondta a kancellár a járványlassító törekvések eddigi eredményeiről a Bild szerint.



Angela Merkel a hétfői pártvezetőségi értekezleten is kiemelte, hogy a tartományi kormányfőkkel tervezett következő, péntekre ütemezett tanácskozáson újabb, és országosan egységes intézkedéseket kell kidolgozni.



Helge Braun kancelláriaminiszter hozzátette, hogy nyáron eredményes volt a védekezés, de őszre megváltozott a helyzet, a lakosságban megmutatkozó óvatosság és aggodalom pedig alábbhagyott.



Így az intenzív osztályok előbb-utóbb megtelnek - figyelmeztetett a miniszter - aki végzettségét tekintve orvos, és 2001-től 2009-ig a giesseni egyetemi klinika aneszteziológiai és intenzív terápiás intézetének tudományos munkatársaként dolgozott - hozzátéve, hogy az emberek fertőzésveszéllyel járó egymás közti fizikai kapcsolatainak csökkentése szükséges a vírus terjedése feletti ellenőrzés visszaszerzéséhez.



A SARS-Cov-2 körüli aggodalom csökkenése mellett a járvány lassítását szolgáló korlátozások elutasítottsága is megmutatkozik a lakosságban, időnként szélsőséges formában. Így például a hét végén gyújtogatás történt a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) egyik berlini épületénél.



Nem sérült meg senki és az anyagi kár sem jelentős. Ugyanakkor az eset jelzi, hogy Németországra nemcsak az alapvető fertőzéshigiéniai szabályok rendre 80 százalék körüli lakossági támogatottsága jellemző, hanem az óvintézkedések és korlátozások ugyan kisebbségi, de radikális elutasítása is.



Az RKI hétfői adatai szerint az utóbbi 24 órában 8685 fertőződést regisztráltak, ami nagyjából a duplája az egy héttel korábbi 4325-nek.

Az új esetekkel együtt 437 866 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót.



A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek száma egy nap alatt 24-gyel nőtt, 10 056-ra.