Románia

Brüsszelnek üzentek a székelyföldi őrtüzek mellől

Több tucat székelyföldi településen gyújtottak őrtüzeket vasárnap este Székelyföld autonómiája napján. A valamennyi helyszínen felolvasott petícióban Brüsszelnek üzentek a megmozdulások résztvevői.



Gazda Zoltán a szervező Székely Nemzeti Tanács (SZNT) irodavezetője elmondta: idén a koronavírus járvány miatt sokkal kevesebb településen szervezték meg az őrtűzgyújtást, mint az elmúlt években.



Valamennyi helyszínen felolvasták a rendezvény kiáltványát. Az Izsák Balázs SZNT-elnök által jegyzett dokumentum arra figyelmeztetett, hogy a nemzeti régiók európai polgári kezdeményezést több mint 1,25 millióan írták alá szerte Európában, és ezzel a nemzeti régiók és a székelység ügye visszavonhatatlanul európai üggyé vált.



"Az Európai Uniónak felül kell vizsgálnia az önrendelkezési jog merev és elavult értelmezését. (...) Követeljük Brüsszeltől, hogy a globalizmus erőinek kiszolgálása helyett fordítsa a tekintetét a székelységre és Európa többi történetileg kialakult, ám önálló állammal nem rendelkező, vagy idegen állam területén élő nemzeti közösségére!" - fogalmaz a kiáltvány.



A kiáltványban nyomatékosították: a nemzeti régiók nem a fejlődés kerékkötői, hanem Európa rejtett erőforrásai. "Most, hogy a koronavírus-járvány végleg véget vethet a globalizáció szülte nagy európai népvándorlásnak, itt az idő, hogy helyben teremtsük meg az újjáépítés feltételeit!" - fogalmaz a dokumentum.



A kiáltvány hihetetlennek és elfogadhatatlannak minősítette, hogy a 21. században Spanyolország is és Románia is a börtönt és a megtorlást találja az egy tömbben élő nemzeti közösségek legitim törekvéseire adandó megfelelő válasznak.



"Koncepciós perek áldozatai a katalán vezetők és az úgynevezett székelyföldi terrorperben elítélt fiatalok is. A demokrácia elkötelezettjeiként elutasítjuk a diktatúra módszerének visszatérését! Határozottan tiltakozunk az ellen, hogy az Európai Unió államaiban ismét ártatlan emberek essenek az állami terror politikai pereinek áldozatául" - fogalmaz a dokumentum, amelyet közfelkiáltással fogadtak el az őrtüzekhez gyűlt résztvevők.



A kiáltvány ismét kinyilvánította a résztvevők igényét Székelyföld területi autonómiájára úgy, ahogy azt a Székely Nemzeti Tanács által elfogadott autonómiastatútum megfogalmazta.



Az SZNT korábban arra kérte az őrtűzgyújtókat, hogy tartsák tiszteletben a járványügyi intézkedéseket, ezért a legtöbb helyszínen maszkot viselve, és egymástól távolságot tartva vettek részt a rendezvényeken.