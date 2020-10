Koronavírus

Olaszországban tovább szigorítanak

A bárok, presszók, fagylaltozók, éttermek és más vendéglátóhelyek esti zárását 18 órára tették, és a korlátozás a hét minden napjára vonatkozik. 2020.10.25 16:04 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A vendéglátóhelyek este hat órai bezárását jelentette be a koronavírus-járvány elleni újabb szigorításként vasárnapi sajtótájékoztatóján Giuseppe Conte olasz miniszterelnök, arra kérve a lakosságot, hogy csak munkavégzés vagy iskolába járás miatt hagyja el otthonát.



Az újabb intézkedések országosan vasárnap éjféltől lépnek életbe, és november 24-ig érvényesek.



A bárok, presszók, fagylaltozók, éttermek és más vendéglátóhelyek esti zárását 18 órára tették, és a korlátozás a hét minden napjára vonatkozik. Az éttermekben minden asztalnál legfeljebb négy vendég foglalhat helyet, kivéve ha ugyanannak a családnak több tagjáról van szó. Betiltották az utcán vagy szabadtéren történő étel- és italfogyasztást. Az étel házhozszállítás éjfélig engedélyezett.



Ismét bezárják Olaszországban a mozikat, színházakat, koncerttermeket, edzőtermeket, uszodákat, diszkókat és játéktermeket. A múzeumok nyitva maradnak.



Szüneteltetik az amatőr csapatsportokat. Tilos lesz mostantól a hivatalos és magán jellegű rendezvények, ünnepek rendezése, közöttük a házibuli, az esküvői ebéd és a jelenléttel tartott konferenciák is.



Az óvodák, általános iskolák 14 éves korig továbbra is tantermi oktatásban működnek, ha ennek biztonságos feltételeit az oktatási intézmény biztosítani tudja. A gimnáziumok, szakközépiskolák tanóráik 75 százalékában átállnak az online tanításra, a tömegközlekedés terhelésének enyhítésére. A távmunka fenntartását szorgalmazzák a közigazgatásban és minden más munkahelyen.



Giuseppe Conte kijelentette, nem vezetnek be általános és országos kijárási korlátozást, és egyenlőre nem zárják le a belföldi, tartományok közötti utazást sem. A miniszterelnök ugyanakkor "erősen tanácsolta", hogy a lakosság kizárólag munkavégzés, iskolába járás vagy sürgős indokból hagyja el otthonát. Az otthonokban is csak azok tartózkodjanak együtt, akik egy fedél alatt élnek - tette hozzá.



"Nem engedhetjük meg magunknak az ország újabb leállítását, ahogy az március és május között történt, és nem akarunk az egészség és a gazdaság védelme között választani" - jelentette ki.



Október 13. óta a római kormány harmadszorra szigorítja az óvintézkedéseket. Giuseppe Conte hangsúlyozta, a Covid-19 betegség országos terjedése "aggasztó" szintet ért el a napi húszezer regisztrált fertőzöttel. "Az egészségügyre súlyos teher nehezedik, a kontaktkeresés jelenleg már ellenőrizhetetlen, szigorítás nélkül elsodor bennünket a járvány" - mondta a miniszterelnök. Szavai szerint az újabb óvintézkedésekkel azt akarják elkerülni, hogy a betegek száma karácsony időszakára két-háromszorosára emelkedjen.

Kijelentette, "most kell áldozatot hozni, összeszorított fogakkal, hogy később levegőt tudjunk venni". Elismerte, hogy a járvánnyal tavasz óta küzdő ország "megfáradt, frusztrált, haragos", annál is inkább, mivel az egészségügyi-gazdasági nehézségek elsősorban a gyengébbeket sújtják, és növelik a társadalmi különbségeket. A miniszterelnök jelentős segítséget ígért a szakmai kategóriák és a családok számára, többek között felfüggesztik az ingatlanadó téli befizetését.



Az utóbbi napokban a korlátozások és a kijárási tilalom ellen kirobbant utcai zavargásokkal kapcsolatban kijelentette, megérti a tiltakozásokat, de vigyázni kell a tüntetők közé beszivárgó szélsőséges csoportokkal.



Giuseppe Conte hangoztatta, hogy területi szinten a tartományi elnökök további szigorításokat vezethetnek be. Jelenleg hét tartományban lépett már életbe éjszakai kijárási tilalom éjjel 11 órától vagy éjféltől reggel ötig, többek között Róma, Milánó és Nápoly városában. Ahol kijárási tilalom van érvényben, a vendéglátóhelyek este hat órától reggel ötig zárva tartanak, és az éjjel-nappali üzletek nem árulhatnak alkoholt.



Az ellenzéki, jobbközép koalíciót vezető Matteo Salvini úgy reagált, a vendéglátás, a kultúra és a sport az utóbbi hónapokban jelentős beruházással biztosította az egészségügyi előírásokat. A kereskedők elszegényítése helyett az idősek és betegek védelmén kellene dolgozni - hangoztatta a Liga párt vezetője.



Giorgia Meloni a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) elnöke korábbi kijelentése szerint a kormány álintézkedésekkel kapkod. Hozzátette, "nem csak a Covid-19-be lehet belehalni, hanem más betegségekbe és a szegénységbe is".