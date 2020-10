Koronavírus

Horvátország újabb szigorításokat léptet életbe

A héten sorra dőltek meg a korábbi csúcsok az újonnan regisztrált fertőzöttek számában, és egyre több embernek van szüksége kórházi ellátásra. 2020.10.25 15:05 MTI

Horvátország hétfő éjféltől két hétig újabb szigorításokat léptet életbe, korlátozza a rendezvényeken részt vevők maximális létszámát, tilos lesz alkoholt árulni éjfél és reggel hat óra között, továbbá kötelező lesz a maszk viselése nyílt térben is - közölte vasárnapi sajtótájékoztatóján a válságstáb.



A szigorításokról azután döntött a testület, hogy a héten sorra dőltek meg a korábbi csúcsok az újonnan regisztrált fertőzöttek számában, és egyre több embernek van szüksége kórházi ellátásra.



Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője ismertetése szerint ötven fő felett tilosak lesznek a nyilvános összejövetelek, esküvőkön, temetéseken legfeljebb 30-an, más magánjellegű rendezvényeken legfeljebb 15-en vehetnek részt. A sporteseményeket nézők nélkül lehet csak megrendezni, abban az esetben, ha nem tartható be a 1,5 méteres távolság, és nyitott térben is kötelező lesz a maszk viselése. Éjféltől reggel hat óráig tilos lesz szeszesitalt árulni.



Ez utóbbit a válságstáb azzal magyarázta, hogy miután egy korábbi rendelet miatt a vendéglátóhelyeknek legkésőbb éjfélkor be kell zárniuk, sokan a benzinkutakon és éjjel-nappali boltokban vásárolnak szeszesitalokat, amit azt követően köztereken fogyasztanak el.



Vili Beros egészségügyi miniszter elmondta: a legnagyobb kihívás az egészségügyi rendszer túlterheltsége. Bejelentette, hogy a jövő héten újra felszerelik az Arena Zágráb sportcsarnokban még tavasszal kialakított ezer férőhelyes ideiglenes kórházat is.



Az egészségügyi minisztérium szombaton felhívást tett közzé, amiben arra kéri a nyugdíjas orvosokat és szakképzett kórházi ápolókat, hogy álljanak ismét munkába.



A válságstáb jelentése szerint egy nap alatt, vasárnapra 2421-gyel nőtt és elérte a 36 380-at az azonosított fertőzöttek száma. Nyolc ember meghalt, a járvány halálos áldozatainak száma így 437-re nőtt. Kórházban 825 beteget ápolnak, közülük 58-an vannak lélegeztetőgépen.



A szomszédos Szlovéniában a kormány által vasárnap közzétett adatok szerint szombaton 1675-tel 22 952-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Öt beteg meghalt, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 240-re nőtt. A diagnosztizált betegek közül 508-an vannak kórházban, közülük 71-et ápolnak intenzív osztályon.



Tomaz Gantar szlovén egészségügyi miniszter bejelentette: két hétig beszüntetnek minden olyan egészségügyi szolgáltatást, amely nem sürgős jellegű, és elsőbbségben részesítik a Covid-19-betegségben szenvedő betegek ellátását.