Koronavírus-járvány

Romániában a fővárosban és az erdélyi megyékben terjed leginkább a fertőzés

Az erdélyi országrész 16 megyéje közül már csak Szatmár (1,2) és Beszterce Naszód (1,48) megye maradt a "zöld zónában". 2020.10.24 18:51 MTI

Romániában főleg az ország fejlettebb térségeiben, a fővárosban, az erdélyi megyékben gyorsult az utóbbi két hétben a koronavírus-járvány terjedése - állapítható meg a stratégiai kommunikációs törzs szombaton közzétett jelentéséből.



Az utóbbi két hétben diagnosztizált új fertőzések aránya Bukarestben (3,35) és három erdélyi megyében - Fehér (3,67), Kolozs (3,33) és Hargita (3,28) megyében - a lakosság három ezrelékét is meghaladta. Ezen küszöbérték fölött léptetik hatályba Romániában a vörös forgatókönyvet, vagyis elrendelik az iskolák, vendéglők és színházak bezárását és kültéren is mindenütt kötelezővé teszik a maszkviselést.



Az óvintézkedések valamivel enyhébb szigorítását feltételező sárga forgatókönyv bevezetésének 1,5 ezrelékes küszöbértékét (amikor az utóbbi két hétben a lakosság több mint másfél ezrelékénél mutatják ki a fertőzést) az ország 41 megyéje közül már 25 - köztük szinte mindegyik erdélyi megye - túllépte.



Az erdélyi országrész 16 megyéje közül már csak Szatmár (1,2) és Beszterce Naszód (1,48) megye maradt a "zöld zónának" számító másfél ezrelékes lakosságarányos küszöbérték alatt az ország legkevésbé urbanizált déli megyéinek társaságában, ahol az eleve alacsony lakossági mobilitás is gátolta a fertőzés terjedését.



Jobb helyzetben van most már - 0,82 ezrelékes fertőzési aránnyal - az ország egyik legnagyobb ipari központjának számító (a Dacia-üzemeket befogadó) Arges megye is, ahol a nyári tetőzés után szeptemberben először kapott erőre a járvány: az egészségügyi szakemberek ezt egyértelműen annak tulajdonítják, hogy az országban először itt tették kültéren is kötelezővé a megyei hatóságok a védőmaszk viselését.



Szombaton 4761 új fertőzést jelentettek az országban, ami harminc százalékkal több az utóbbi két hét átlagánál. A legtöbb - több mint 700 - új esetet Bukarestben, Kolozs (340) és Temes (296) megében azonosították. Szombaton 73 újabb halálesetről számoltak be a hatóságok és tovább emelkedett (immár a 800-at közelíti) az intenzív osztályokon ápolt súlyos esetek száma.