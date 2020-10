Amerikai elnökválasztás

Rekordokat dönt Trump arizonai táncának nézettsége a médiában - videó

Rekordokat dönt Donald Trump amerikai elnök arizonai kampányrendezvényén előadott táncának nézettsége az amerikai televíziókban és a közösségi médiában - jelentette az amerikai közszolgálati rádió (NPR) szerdán este.



Az amerikai elnök hétfőn Arizonában kampányolt, és Tucsonban a rendezvény végén felcsendült a Village People nevű amerikai diszkós banda 1978-as, YMCA című slágere. Donald Trump sokak meglepetésére táncra perdült a pódiumon.



Először csak az öklével mutatta a ritmust, tapsolt, integetett, végül táncra perdült. Egyes kommentátorok szerint üde színfolt volt ez a világjárványtól és gazdasági visszaeséstől szenvedő Egyesült Államokban, ahol éppen a járvány miatt minden idők egyik legkülönösebb választási kampánya folyik.



Trump táncát a TikTok videómegosztón is közzétették, ahol óriási lett a nézettsége. "Akarsz egyet rázni, hogy megszabadulj a rosszkedvedtől, de nem tudod a lépéseket? Akkor kérj egy táncot Donnal (Donald Trumppal), és engedd, hogy Trump elnök megtanítsa neked a legjobb mozdulatokat" - ezt már Stephen Colbert, a CBS televízió éjjeli szórakoztató showműsorának vezetője mondta, utánozva is az elnök mozdulatait.



A táncos videót megosztották Trump munkatársai és családtagjai is. "Imádom!" - írta a Twitteren Trump lánya, Ivanka, aki egyben az elnök egyik tanácsadója is a Fehér Házban.



Egy riporter elárasztotta a közösségi médiumokat azzal a videófelvétellel, amely azt mutatja, hogy Trump kampányának munkatársai - a színfalak mögött - szintén táncra perdültek. "Őrült parti" - írta erre Ivanka Trump a Twitteren.



A CNN televízió munkatársa viszont kifejezetten elítélte Trumpot, mert a járvány idején táncol. "Jól érzi magát és táncol a 215 ezer amerikai sírja felett" - mondta Don Lemon, a televízió kommentátora, utalva a koronavírus-járvány amerikai halálos áldozataira.



A Village People nem kifogásolta egykori slágerének felhasználását. Közleményükben leszögezték: "mint a Village People rajongóinak milliói szerte a világon, az elnök és támogatói is őszintén szeretik a zenénket".