Koronavírus-járvány

Nem lesz elég karácsonyi pulyka, ha nem engedik el a kelet-európai idénymunkásoknak a karantént

A brit baromfitenyésztők üzleti szervezete szerint sürgősen mentesíteni kell a koronavírus-járvány miatt életbe léptetett nagy-britanniai karanténkötelezettség alól a közép- és kelet-európai EU-országokból, köztük Magyarországról érkező idénymunkásokat, mert nélkülük veszélybe kerülhet a britek hagyományos karácsonyi pulykaebédje.



A Brit Baromfitanács szerda este közzétett felhívásában azt javasolja, hogy a brit kormány legalább ezer magyar, lengyel, román, bolgár, szlovák, cseh és szlovén idénymunkást mentesítsen az idei karácsonyi szezonra a külföldről beutazók számára két hétig kötelező elkülönítés alól.



A testület szerint a brit pulykatenyésztők erőteljesen rá vannak utalva az olyan szakképzett és hatósági engedéllyel bíró uniós munkavállalókra, akiknek gyakorlatuk van a pulykafarmokon végzett munkában, a vágásban és a húsfeldolgozásban, mivel nincs elég megfelelő képesítésű hazai munkavállaló ezen a szakterületen.



Az ilyen szakképesítéseket igénylő munkahelyeket nem lehet a hazai munkaerőpiacról - még a munkanélküliek közül sem - betölteni hosszas képzési és toborzási időszak nélkül - áll a baromfitenyésztők szakmai szervezetének felhívásában.



A baromfitanács szerint a közép- és kelet-európai idénymunkások viszont nem lesznek hajlandók Nagy-Britanniába utazni, ha érkezésük után 14 napig elkülönítésben kell lenniük.



A szakmai testület szerint Nagy-Britanniának sürgősen szüksége van a karácsonyi élelmiszerkínálatot biztosító "hősökre", mert nélkülük összeomolhat az ellátás.



A brit kormány jelenleg 56, a koronavírus-fertőzés behurcolásának szempontjából alacsony kockázatúnak ítélt országból és területről engedélyezi a beutazást karanténkötelezettség nélkül, de ezeknek az országoknak a listáján a közép- és kelet-európai térségből már csak a három balti köztársaság szerepel.



A karanténmenetesített országok között eredetileg Magyarország is helyet kapott, de szeptember 12-én lekerült erről a listáról, és azóta a Magyarországról Nagy-Britanniába utazóknak is 14 napot elkülönítésben kell tölteniük.



A brit kormány időközben Csehországot, Szlovéniát és Lengyelországot is kivette azoknak az országoknak a csoportjából, amelyekből elkülönítési kötelem nélkül be lehet utazni Nagy-Britanniába, Bulgária, Románia és Szlovákia pedig soha nem is került fel erre a listára.