Koronavírus-járvány

Rohamosan terjed a fertőzés Csehországban

Csehországban pénteken 15 252 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami az eddigi legnagyobb napi esetszám - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján szombaton reggel közölt adatokból.



Tovább emelkedett a kórházban kezeltek és a súlyos esetek száma is. A kórházakban már péntek délre 5044-re nőtt a betegek száma, közülük 751 volt súlyos állapotban. A Covid-19 szövődményeiben elhunytak száma 1971-re emelkedett. Ezen a héten a napi elhalálozások átlagos száma már meghaladja a százat, a fertőzötteké mintegy 145 ezer. A napi laboratóriumi tesztek száma már átlépte a 45 ezret.



A kormány fokozatosan új óvintézkedéseket vezet be a járvány megfékezésére, amely a hivatalos beismerés szerint is már gyakorlatilag ellenőrzés nélkül terjed az egész országban. Csütörtöktől korlátozva van a kiskereskedelem és a szolgáltatások egész sora, illetve kijárási tilalom van érvényben. Az arcmaszk viselése mindenütt kötelező. Bezártak az iskolák, és áttértek a távoktatásra, szünetelnek a kulturális és a sportrendezvények.



A kormányzati intézkedések egyik legfőbb konkrét célja megakadályozni az egészségügyi rendszer összeomlását. A cseh sajtó szerint Prága után a dél-morvaországi Brünnben is tábori kórház épül. A prágai tábori kórház 500 ágyas lesz, míg a brünnit 300 ágyasra tervezték.



A cseh kormány a járvány leküzdése érdekében a héten segítséget kért az Európai Uniótó és a NATO-tól. Magyarország ennek keretében 150 lélegeztetőgépet küld.