Demonstráció

Varsóban tüntettek a beteg magzatok művi vetélését tiltó alkotmánybírósági döntés ellen

Több százan tüntettek péntekre virradóra Varsóban, miután a lengyel alkotmánybíróság alkotmányellenesnek találta a beteg magzatok művi vetélését. A többórás menetelés után kődobálásba torkolló tiltakozás végén a rendőrség könnygázt vetett be.



A tüntetők csütörtök este az alkotmánybíróság székhelye előtt gyűltek össze. A rendőrség arra figyelmeztette őket, hogy Varsó a járványügyi helyzet miatt a legveszélyeztetettebb, piros övezetbe tartozik, ennek nyomán a tízszemélyesnél nagyobb gyülekezés tilos.



A tiltakozók később a belvárosi főutcákon a kormányzó Jog és Igazságosság székhelye (PiS) elé, majd a PiS elnöke, Jaroslaw Kaczynski kormányfőhelyettes háza felé vonultak. A házhoz vezető utcát rendőrségi kordon zárta el. A kordonon áttörni próbáló tüntetők egy idő után köveket kezdek dobálni a rendőrök felé, akik könnygázzal válaszoltak.



A hajnali 3 óráig tartó tiltakozás során egyes tüntetőket őrizetbe vettek.



Az alkotmánybíróság csütörtökön a lengyel alaptörvénynek a minden embernek az élethez való jogáról, ennek törvényi védelméről szóló tételeire alapozta döntését. Az ítéletet azzal indokolták meg, hogy az emberi lény a születés előtti szakaszban is élethez való joggal rendelkezik, ezért a gyógyíthatatlan betegség ténye önmagában nem jogosíthat a terhességmegszakításra.



A 119 kormánypárti és ellenzéki képviselő által benyújtott kezdeményezés alapján alkotmányellenesnek talált előírás az 1993 óta érvényben lévő magzatvédő törvényben foglalt abortusztilalom alóli egyik kivételt képezte, a terhesség bármelyik szakaszában alkalmazható volt. Ennek alapján évente mintegy ezer terhességmegszakítást hajtottak végre, nagyobbrészt Down-szindrómás magzatokon. A nemi erőszak következtében fogant életre, valamint az anya életét veszélyeztető terhességre vonatkozó kivételek továbbá is érvényben maradnak.



Az alkotmánybírósági döntés azon részére reagálva, amely szerint a megfogant életnek nem pusztán biológiai létét, hanem méltó életkörülményeit is biztosítani kell, a PiS még csütörtök este bejelentette: kibővítik a fogyatékkal élő gyermekek gondozását támogató programot. "Semmilyen nő és gyermek nem marad segítség nélkül" - jelentette ki a PiS szóvivője, Anita Czerwinska.