Felmentette első fokon a bukaresti ítélőtábla egy újabb kártérítési perben Markó Attilát

2020.10.24 02:30 MTI

Az ítéletet a romániai bíróságok honlapja tette közzé pénteken. E szerint az ügy valamennyi vádlottját felmentették a bűncselekmény hiányában, közöttük Markó Attilát is, ugyanakkor a vádlottak vagyona zárolva marad.



Markó Attila a romániai restitúciós hatóság bizottságának volt a tagja, amely a kommunizmus idején elkobzott ingatlanok ügyében kártérítések megítélésében illetékes. A román korrupcióellenes ügyészség több pert is indított a testület tagjai ellen, a mostani immár a második, amelyben felmentő ítélet született.



Legutóbb tavaly októberben mentették fel Markó Attilát egy hasonló ügyben, akkor a legfelsőbb bíróság döntött így, miután első fokon a bukaresti ítélőtábla még öt év szabadságvesztésre ítélte a volt kisebbségügyi államtitkárt. A bukaresti ítélőtábla egy másik hasonló ügyet is tárgyal első fokon, amelyben október 30-án szintén ítélet születhet.



A mostani perben a restitúciós bizottság tagjait azzal vádolták, hogy megszavaztak egy 128 millió euró értékű kártérítést Horia Simu üzletembernek egy ingatlanért, holott az ügyészség szerint az valójában 58 millió eurót ért, így az államot 70 millió euróval károsították meg.



A testület tagjai ezeket a döntéseket hivatalos értékbecslő szakemberek jelentése alapján hozták meg. A tavaly októberi ítéletben a legfelsőbb bíróság kimondta, hogy a testület tagjai nem vonhatók felelősségre egy hivatalos értékbecslés tartalmának esetleges helytelenségéért.



A jelenleg Magyarországon élő Markó Attila a Maszol.ro kolozsvári hírportálnak pénteken elmondta, nem lehet büntetőjogi felelősségre vonni a restitúciós bizottság tagjait, mert szakmán kívüliekként jóváhagytak egy értékbecslő szakember által kiszámolt összeget.



Elmondta: a tavalyi felmentő ítélet óta tudomására jutott, hogy a korrupcióellenes ügyészség még tucatnyi hasonló ügyben akart vádat emelni a bizottság tagjai ellen, de a jogerős ítélet tükrében már ügyészi szinten ejtették a vádat.



Markó azt követően kért és kapott menedéket Magyarországon, hogy 2014-ben jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték amiatt, hogy hozzájárult egy másik restitúciós testület tagjaként a sepsiszentgyörgyi egyházi ingatlannak, a Székely Mikó Kollégium épületének visszaszolgáltatásához, majd a kártérítési ügyekben is eljárások indultak ellene.