Koronavírus-járvány

Már az idén elkezdődhet a német lakosság oltása

Célegyenesbe érkezett egy vakcina fejlesztése Németországban, így már az idén elkezdődhet a lakosság oltása az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) ellen - jelentette a hírportálján a Bild című német lap.



A csütörtökön késő este közölt értesülés szerint a szövetségi egészségügyi minisztérium felkérte a tartományi kormányokat, hogy kezdjék meg oltási központok kialakítását, és november 10-éig adják meg azokat a címeket, amelyekre ki lehet szállítani a SARS-Cov-2 elleni vakcinát.



A tervek szerint országszerte hatvan oltási centrumot rendeznek be. A központosításra azért van szükség, mert az oltóanyagot mínusz 78 Celsius-fokos hőmérsékleten kell tárolni, és sok háziorvosi rendelőben nincs ilyen teljesítményű hűtőberendezés.



Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter a napokban a tartományi egészségügyi miniszterekkel tartott megbeszélésén elmondta, hogy a forgalomba hozatali engedélyek beszerzése előtti utolsó lépéseknél tart a német BioNtech biotechnológiai társaság és a Pfizer amerikai gyógyszergyár közös vakcinafejlesztése.



A Bild a videókonferencia résztvevőire hivatkozva azt írta, hogy a szövetségi tárcavezető kiemelte: az első oltásokat már az idén beadhatják.



Az eredetileg daganatos betegségek gyógyítására szakosodott mainzi BioNTech és a New York-i központú Pfizer Lightspeed (Fénysebesség) nevű fejlesztési programja a világjárvány első heteiben kezdődött.



A vakcinákért felelős német szövetségi szakhatóság, a Paul Ehrlich intézet (Paul Ehrlich Institut, Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel - PEI)áprilisban adta meg az engedélyt az oltóanyag emberi tesztelésére. Májusban az Egyesült Államokban is elkezdődtek a klinikai tesztek.



A SARS-Cov-2 az első hullám utáni nyári időszakhoz képest gyorsan terjed Németországban, de kevésbé erőteljesen, mint a legtöbb szomszédos országban. A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) pénteki adatai szerint az utóbbi 24 órában 11 242 fertőződést regisztráltak, ami az egy nappal korábbi 11 287-hez viszonyítva minimális csökkenés, az egy héttel korábbi 7334-hez képest viszont jelentős növekedés.



A járvány kezdete óta 403 291 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót.



A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek száma egy nap alatt 49-cel nőtt, 9954-re.



A vírus úgynevezett reprodukciós rátájának (R) hétnapos mozgóátlaga 1,23. Ez azt jelenti, hogy minden 100 fertőzött átlagosan további 123 embernek adja át a kórokozót.



A Covid-19 miatt intenzív osztályon kezeltek száma a legutóbbi, csütörtöki adatok szerint egy nap alatt 87-tel, 1030-ra emelkedett. Nagyjából 45 százalékuk - 459 ember - gépi lélegeztetésre szorul. Ezek az adatok azt jelzik, hogy a mintegy 30 ezer intenzív ellátási ágy alig 3 százalékát foglalják el a Covid-19-ben szenvedők. Ugyanakkor számuk gyorsan emelkedik, az előző csütörtöki 655-höz képest csaknem négyszázzal nőtt.