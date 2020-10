Koronavírus

A cseh kormány újabb intézkedéseket tett a járvány megfékezésére

Új óvintézkedéseket, a közéletet és a gazdasági életet tovább korlátozó döntéseket hozott a cseh kormány szerda délelőtti rendkívüli ülésén a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében.



Csütörtöktől kezdve Csehországban az alapszükségleti termékeket árusító boltokon kívül bezárják az összes üzletet és szolgáltatást - jelentette be Andrej Babis kormányfő az ülés utáni sajtótájékoztatón.



Korlátozzák a lakosság szabad mozgását is, kivételt képez a munkahelyre való eljutás, a szükséges bevásárlás és az egészségügyi központok felkeresése. Az új korlátozó intézkedések november elejéig maradnak érvényben.



Andrej Babis elnézést kért a lakosságtól és a vállalkozóktól az intézkedések okozta problémákért, de hangsúlyozta, hogy "a döntést a lakosság életének védelme érdekében" hozta meg a kormány.



A kormányfő elmondta: az eddigi óvintézkedések nem hozták meg a várt eredményt, a járvány gyorsan terjed, ezért radikális lépésekre volt szükség, mert különben a prognózisok szerint november elején összeomlik a cseh egészségügyi rendszer.



Roman Prymula egészségügyi miniszter szerint a fertőzés terjedési mutatója 1,37-1,47 között mozog. A hatóságok korábban azt közölték, hogy a közéletet és a gazdasági életet korlátozó intézkedéseket akkor függesztik fel, ha ez a mutató 0,8-re csökken.



A járvány tetőzése november 3. és 11. között várható - jelentette ki a miniszter. A hatóságok szerint a kórházak rövidesen rendkívüli nyomás alá kerülnek, ezért Prágában már épül egy tábori kórház 500 férőhellyel.



Babis azt mondta, hogy az intenzív kezelésre alkalmas speciális kórházi ágyak számát sikerült 4800-ról 15 400-ra emelni, a kormány pedig további 2500 ilyen kórházi ágyat rendelt. A kormányfő szerint Csehország külföldi segítséget is kért, és például az Egyesült Államokból rövidesen 28 orvos érkezik a cseh egészségügyi intézményekbe.



A legfrissebb adatok szerint az igazolt fertőzöttek száma már meghaladja a 113 ezret.



Pozitív lett a koronavírustesztje Jan Hamácek belügyminiszternek, az országos válságstáb elnökének is. Hamácek, aki valószínűleg Miroslav Toman mezőgazdasági minisztertől kapta meg a fertőzést, karanténba vonult, és otthon dolgozik. Toman vasárnap jelentette be, hogy pozitív lett a tesztje, és karanténban lesz tíz napig.



Az egészségügyi minisztérium honlapján szerda reggel közölt kimutatásból kiderül, hogy kedden 11 984 fertőzöttet igazoltak újonnan a laboratóriumi vizsgálatok, ami az eddigi legmagasabb szám. Bár az esetek többségében a fertőzés vagy a betegség lefolyása enyhe, a kórházakban kezeltek száma már meghaladja a négyezret, a súlyos esetek száma 634, közülük több mint háromszázan lélegeztetőgépre szorulnak. A halálos áldozatok száma 1619-re emelkedett.

Szerda reggeltől országszerte a köztereken és a gépkocsikban is kötelező a szájmaszk viselése. Ez alól kivétel, ha az utcán vagy az autóban kizárólag családtagok vannak együtt, illetve ha az emberek sportolnak. Zárt termekben, tömegközlekedési eszközökön a maszkok viselése már néhány hete kötelező.



Csehországban október eleje óta szükségállapot van érvényben. November elejéig zárva vannak az iskolák, a vendéglők, a klubok, és szüneteltetik a kulturális, valamint sportrendezvények megtartását is.