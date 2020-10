Bűnügy

Bombával fenyegetőzve akart megszökni a dán feltaláló, aki tengeralattjáróján megölte a svéd újságírónőt

Peter Madsen egy saját maga barkácsolta tengeralattjárón szexuális céllal megkínozta és megölte Kim Wall 30 éves svéd újságírónőt, aki riportot készíteni szállt fel a férfi búvárhajójára. 2020.10.21 08:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy bombával fenyegetve megpróbált megszökni a börtönből Peter Madsen dán feltaláló, a tengeralattjárós gyilkos, de az életfogytiglanra ítélt férfit elfogták.



A szökési kísérlet hírét elsőként az Ekstra Bladet című lap közölte kedden, publikálva egy rövid videofelvételt is, amelyen egy rendőrök által megállított férfi látható egy kerítés előtt.



Az újság úgy értesült, hogy a Kim Wall svéd riporternő meggyilkolásáért és feldarabolásáért elítélt Madsennek egy nála lévő állítólagos bomba felrobbantásával fenyegetőzve sikerült kijutnia a Koppenhágától nyugatra fekvő börtönből. A rendőrség egy Twitter-üzenetben megerősítette "egy férfi" elfogását, de Madsent nem nevezték meg.



A 49 éves feltaláló, rakétamérnök 2017 augusztusában egy saját maga barkácsolta tengeralattjárón szexuális céllal megkínozta és megölte Kim Wall 30 éves svéd újságírónőt, aki riportot készíteni szállt fel a férfi búvárhajójára. Az áldozatot feldarabolta, a testrészektől a Dánia és Svédország közti tengerszorosban szabadult meg, de azokat partra sodorta a víz.



Madsen a 2018-as bírósági perben tagadta a nő megölését, csak azt ismerte el, hogy feldarabolta és a tengerbe dobta. Először egy nemrég sugárzott televíziós dokumentumfilmben, telefoninterjúban vallotta be a gyilkosságot is.