Lengyelországban ideiglenes kórházakat állítanak fel

2020.10.19 12:40 MTI

Lengyelországban ideiglenes kórházak létesítésével növelik a súlyosabb Covid-19-betegek kezelésére szánt kapacitásokat, egy ilyen gyógyintézmény még ezen a héten a varsói Nemzeti Stadion konferenciatermeiben kezd működni - jelentette be hétfőn az egészségügyi miniszterhelyettes.



A járvány kapcsán egy héten belül mintegy 11 ezer betegággyal emelik a lengyelországi kórházi kapacitásokat - közölte sajtóértekezletén Waldemar Kraska. Emellett ideiglenes kórházakat létesítenek azokban a vajdaságokban, ahol a legmagasabb a fertőzöttek száma. A Nemzeti Stadionban létesülő gyógyintézmény mellett Varsóban még egy másik ideiglenes kórház működtetését is tervezik, ehhez feltehetőleg valamelyik konferenciaközpontot alakítják át - mondta el Kraska.



A lengyel kormányfői hivatal miniszteri rangú vezetője, Michal Dworczyk, aki a varsói katonai kórházzal és a védelmi tárcával együttműködve koordinálja a nemzeti stadionbeli kórház létesítését, egy hétfő reggeli rádióinterjúban elmondta: kezdetben 500, oxigenterápiát is lehetővé tevő férőhelyet biztosítanak a helyszínen, ezen belül 50 ágyat intenzív ápolásra szánnak. A kórház kapacitását szükség esetén ezer ágyra tudják növelni.



Szombati adatok szerint a lengyelországi kórházak járványosztályai 14 700 ággyal, valamint 1115 lélegeztetőgéppel rendelkeztek, az egyészségügyi tárca szerint a kapacitást folyamatosan növelik.



A koronavírus miatt kórházakban kezeltek száma lassan, de egyenletesen növekszik. Az utóbbi nap alatt ez a szám háromszázzal nőtt, jelenleg 8375 fertőzött szorul kórházi kezelésre, összesen 672 beteg van lélegeztetőgépre kapcsolva.



A fertőzöttek közül vasárnap óta 41-en elhunytak, közülük 36-nak a Covid-19 mellett valamilyen krónikus alapbetegsége volt, öten viszont kifejezetten a koronavírus-fertőzés nyomán kialakult szövődmények miatt haltak meg. A halálozási adatok az utóbbi napokban csökkentek ahhoz képest, hogy múlt hét közepén száz feletti számokat jegyeztek.



A közel 38 millió lakosú Lengyelországban 85 620 az aktív fertőzöttek száma, a fertőzések többsége továbbá is könnyű lefolyású vagy tünetmentes. Az egészségügyi tárca naponta a felgyógyultakról is beszámol, vasárnap óta ez az adat 1363-mal növekedett.



Az utóbbi időben felgyógyultak között van Przemyslaw Czarnek új oktatásügyi miniszter, aki a fertőzés miatt október 5-én nem vehetett részt Mateusz Morawiecki miniszterelnök átalakított kormánya új tagjainak kinevezésén. Andrzej Duda elnök hétfő reggel iktatta be tisztségébe Czarneket.