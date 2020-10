Amerikai elnökválasztás

Az elemzők a Trump és Biden stílusa közötti különbséget emelik ki

Az amerikai elemzők többsége a Donald Trump republikánus elnök és demokrata párti kihívója, Joe Biden stílusa közötti különbséget emelte ki a két politikus csütörtök este külön-külön tartott vitájának értékelésében pénteken.



Donald Trump és Joe Biden nem egymással vitázott, hanem egy időben és egymástól függetlenül, két különböző helyszínen vett részt meghívott vendégek részvételével szervezett beszélgetésen. Trump a floridai Miamiban az NBC televízió szervezte rendezvényen válaszolt a műsorvezető és a meghívott vendégek kérdéseire, Biden pedig a pennsylvaniai Philadelphiában az ABC televízió munkatársa által moderált beszélgetésen vett részt.



A két párhuzamos vitát az elmaradt második elnökjelölti vita idejében tartották meg.



The New York Times leszögezte: az első elnökjelölti vita "kakofóniája" után a csütörtöki rendezvények nem szolgáltak újdonsággal. Mindkét politikus saját táborához szólt, és a vitavezető újságírók, illetve a közvélemény által lényegesnek tartott kérdésekre kerülte az egyenes választ.



A pénteki kommentárok megjegyezték: Joe Biden nem válaszolt például arra, hogy demokrata párti győzelem esetén kibővítik-e demokrata párti bírákkal az alkotmánybíróságot, mint ahogyan arra is megkerülte a választ, hogy járványkezelési módszerei között szerepel-e a kötelező maszkviselés elrendelése.



A Politico azt emelte ki, hogy Donald Trump nem válaszolt egyenesen a QAnon nevű szélsőséges szervezettel kapcsolatos kérdésre, azt a benyomást igyekezett kelteni, mintha nem is ismerné a fehérek felsőbbrendűségét és összeesküvés-elméleteket hirdető mozgalmat.



A The Boston Globe dicsérte az NBC televízió munkatársát, aki keményen kérdezte Trumpot. A Fox televízió elemzője, Howard Kurtz viszont az ABC műsorvezetőjét kárhoztatta, mert szerinte nem tett fel kemény kérdéseket Bidennek.



A CNN televízió elemzése a két politikus stílusa közötti különbségekre mutatott rá, míg a Politico leszögezte: a két vitán semmi nem történt, nem hangzott el olyasmi, ami befolyásolná az elnökválasztási kampány eddigi eredményeit, tehát - a lap megfogalmazásában - "a vezetés továbbra is Bidennél van".



Az amerikai sajtó nem foglalkozott azzal, hogy Biden bírálta Trump külpolitikáját is, megjegyezve, hogy a világ már nem nagyon bízik Amerikában.



A demokrata párti elnökjelölt úgy vélte, hogy a NATO a "repedés szélén áll", mert tagjai kételkednek az amerikai szerepvállalásban.



"Látjuk, mi minden történik Fehéroroszországtól Lengyelországig, Magyarországig, látjuk a totalitárius rendszerek felemelkedését szerte a világban" - jelentette ki Biden, anélkül azonban, hogy konkrétumokkal is megvilágította volna, hogy mire gondol.