Lengyelországban szombattól határozottan szigorítanak a járványintézkedéséken

A középiskolákban és az egyetemeken távoktatásra térnek át, és számos, a boltok, a kulturális intézmények működését érintő korlátozást vezetnek be. 2020.10.15

engyelországban szombattól határozottan szigorítanak a járványintézkedéséken, az ország nagy részét, ezen belül Varsót a legveszélyeztetettebb zónának minősítik, ahol a középiskolákban és az egyetemeken távoktatásra térnek át, és számos, a boltok, a kulturális intézmények működését érintő korlátozást vezetnek be.



Adam Niedzielski egészségügyi miniszter a csütörtöki sajtóértekezleten közölte: szombattól a 380 lengyelországi járás, illetve járásstátusú város közül 152 kerül a legszigorúbb intézkedéseknek alávetett, "piros" zónába. Az ilyen övezetnek a főváros, Varsó, valamint 11 vajdasági város is számít.



Mateusz Morawiecki miniszterelnök - aki kedden karanténba vonult, a sajtótájékoztatóra videón jelentkezett be - közölte: a piros övezetekben szombattól többek között távoktatásra térnek át a középiskolákban és az egyetemeken, közönség nélkül szervezik a sporteseményeket, bezárják az uszodákat, az edzőtermeket. A gyülekezéseket 10 főre korlátozzák, egyházi szertartásokon 7 négyzetmérenként egy személy vehet csak részt.



A boltokban egyszerre legfeljebb annyi ember tartózkodhat, amennyi a működő pénztárak ötszöröse. Az éttermek 6 és 21 óra között tarthatnak nyitva, minden második asztal lehet foglalt. A tömegközlekedésben az ülőhelyek felét szabad elfoglalni.



Az ország többi része "sárga" övezetnek minősül, ott is szigorítanak az eddigi intézkedéseken - derült ki a kormányfő által ismertetett intézkedésekből.



Morawiecki elmondta: a kormány az idősök védelmét és az egészségügyi rendszer hatékonyságának megőrzését tekinti stratégiai célnak, egyúttal a gazdaság működésének biztosítását is.



E célok eléréséhez nincs szükség az újbóli teljes zárlatra, viszont szükség van a vírus terjedését megakadályozó szigorításokra, ezek szolidáris betartására - húzta alá Morawiecki.



Fontosnak nevezte, hogy az emberek lehetőleg otthonaikban maradjanak, ahol lehet, térjenek át távmunkára, korlátozzák társadalmi kapcsolataikat, tartsák be az alapvető egészségügyi szabályokat.



Rámutatott: Európában Lengyelország a fertőzések számát 100 ezer lakosra átszámítva a tizenhetedik helyen áll, az új intézkedésekkel el akarják kerülni az egyes európai országokban bekövetkezett súlyosabb helyzetet.



Csütörtökön a közel 38 millió lakosú Lengyelországban 8099 új fertőzésről számoltak be, ez eddig a legtöbb a járvány kitörése óta. Egyúttal rekordszámú, több mint 64 és fél ezer vírustesztet is elvégeztek egy nap alatt.



A fertőzöttek közül 91-en elhunytak, túlnyomó többségüknek valamilyen krónikus alapbetegsége is volt, 11-en kifejezetten a Covid-19 miatt haltak meg.