Koronavírus

Genova belvárosában az utcai beszélgetést is tiltják a járványintézkedések

Több várost vörös zónának minősítették, közülük Genovában még az utcai beszélgetést is tiltják.



Az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek száma majdnem másfél ezerrel emelkedett a szerdai 7332, és csaknem 3000-rel a kedden szűrt 5901 után. Az utóbbi egy hónapban jelentősen emelkedett a napi vírustesztek száma is, amely csütörtökön túllépte a 163 ezret.



A huszonnégy óra alatt szűrt 8804 beteg a legmagasabb ilyen jellegű adat a járvány olaszországi terjedésének február végi kezdete óta.



Kórházban jelenleg több mint 5400 beteget kezelnek, intenzíven 586-an vannak. Utóbbiak száma egy nap alatt majdnem ötvennel emelkedett.



A legtöbb új beteget, több mint kétezret Lombardiában szűrték, ezzel ismét az északi tartomány lett a járvány első számú gócpontja. Az egy nap alatt szűrt fertőzöttek száma egyaránt meghaladta az ezret Piemont és Campania régióban is.



Egy nap alatt 83 beteg halt meg, a korábbi 43-hoz képest.



A hétfő éjszaka bejelentett és a következő harminc napig érvényes korlátozások máris elégtelennek bizonyulnak. Több városban további szigorítások léptek életbe: Genova öt belvárosi kerületét nyilvánították vörös zónának, ahol a két személy közötti utcai beszélgetés is tiltott, még szájmaszkban is.



Tiltott bármilyen tömörülés köztéren és magánlakásban, az üzleteket este kilenc és reggel nyolc óra között lezárják, kivéve a gyógyszertárak és a dohányüzletek automatáit. Hasonlóképpen kijárási tilalmat vezettek be a Nápoly közeli Arzanóban a következő tíz napra, ahol a kereskedelmi tevékenységet és az oktatást is leállították a túlzottan megemelkedett járványgörbe miatt.



A lombardiai tartományi elnök, Attilio Fontana úgy nyilatkozott, a régióban tesztelnek a legtöbbet, ez magyarázza az egyre magasabb adatokat, ennek ellenére "folyamatos ellenőrzés alatt tartjuk a helyzetet". Hangsúlyozta, hogy szükség esetén újabb korlátozásokat vezetnek be, de a tartományt nem zárják ismét le, mint tavasszal.