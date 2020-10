Koronavírus

Elhagyta az uniós csúcsot és önkéntes karanténba vonult az Európai Bizottság elnöke

Elhagyta a csütörtök kora délután kezdődött uniós csúcstalálkozót és önkéntes karanténba vonult Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, miután arról értesítették, hogy egy egyik munkatársa koronavírus-tesztje pozitív eredményt mutat - erről maga az uniós bizottság elnöke számolt be Twitter-oldalán közzétett üzenetében.



"Arról tájékoztattak, hogy az irodámban dolgozó egyik munkatársam koronavírus-tesztje ma reggel pozitív lett"- írta von der Leyen.



Azt közölte, saját vírusteszteltje negatív eredményt mutatott, azonban elővigyázatosságból azonnal elhagyta az Európai Tanácsot épületét, és önkéntes karanténba vonult.



Von der Leyen legutóbb a múlt hét elején vonult huszonnégy órás karanténba, miután koronavírus-fertőzöttet találtak a közvetlen környezetében. Akkor azt közölte, egy előző heti megbeszélésen került kapcsoltba a fertőzött személlyel.



Az Európai Bizottság elnöke nem az egyetlen uniós vezető, akinek a közelmúltban karanténba kellett vonulnia. Egy héttel ezelőtt David Sassoli közölte, hogy fertőzött munkatársával került kapcsolatba, és a vonatkozó szabályoknak megfelelően a szükséges ellenőrzések elvégzésének idejére otthon marad.



Múlt hónapban Charles Michel, az Európai Tanács elnöke is karanténba kényszerült a környezetében észlelt fertőzés miatt, aminek következtében egy héttel későbbre kellett halasztani az uniós tagállamok vezetőinek brüsszeli csúcstalálkozóját.



A nemrégiben kezdődött, kétnaposra tervezett uniós csúcstalálkozó forgatókönyve szerint Von der Leyen a tanácskozás első és második munkanapjának végén is sajtótájékoztatót tart a megbeszélések eredményérő az Európai Tanács elnökével közösen.