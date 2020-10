Koronavírus

Járványgóccá vált egy osztrák település, lezárják

Lezárják a Salzburg közelében található Kuchl települését a koronavírus-járvány terjedésének feltartóztatása érdekében - jelentették be a helyi hatóságok. Szombattól a járványgóccá vált 7000 lakosú osztrák településre csak a legszükségesebb szállítmányok és szolgáltatások juthatnak el.



Ingázók nem léphetnek be a területre, illetve az ott lakók sem hagyhatják el a települést, hogy munkába menjenek - közölte Wilfried Haslauer, Salzburg tartományi vezetője. A karantén egyelőre két hétre szól.



"Kuchlban a helyzet kicsúszik az irányítás alól. Nincsenek többé elkülöníthető gócok, a járvány a családokon át minden társadalmi csoportot és réteget érint. A salzburgi Covid-19-fejlemények több mint aggasztóak, mondhatnám, drámaiak" - jelentette ki Haslauer, aki szerint azért döntöttek a helyi karantén mellett, hogy elkerülhessék az országos korlátozásokat.



Salzburg tartományban további intézkedéseket vezetnek be, így a többi között távoktatást a 14 évnél idősebb diákok számára.



"Amennyiben a helyzet ilyen robbanásszerűen, ilyen hatványozottan folytatódik, akkor a kapacitásaink határát hozzávetőleg 10-12 napon belül érhetjük el" - jelentette ki Christian Stoeckl, tartományi egészségügyi miniszter.



A korlátozásokat annak nyomán vezetik be, hogy a térségben a fertőzöttek száma 100 ezer főre jutó 284-re emelkedett, ami háromszorosa az osztrák heti átlagnak. Az utóbbi 24 órában országosan 1552 új fertőzöttet azonosítottak.



Salzburg Ausztria három fő síelési régiójának egyike. Sebastian Kurz osztrák kancellár nemrég arról biztosított mindenkit, hogy biztonságban lesznek a turisták Ausztriában a közelgő téli turisztikai szezonban, bár több ország is figyelmeztetést adott ki az ország egyes régióira a fertőzöttek számának megugrása miatt.