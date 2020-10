Koronavírus

Katalónia két hétre bezáratja a vendéglátóegységeket

Katalónia két hétre bezáratja a vendéglátóegységeket és több korlátozó intézkedést is bevezet, hogy a súlyosbodó járványügyi helyzetet visszájára fordítsa a térségben - jelentette be az autonóm tartomány kormánya szerdán.



A pénteken hatályba lépő rendelkezés szerint az éttermek elvitelre, vagy házhozszállításra készíthetnek ételt, de vendégeket nem fogadhatnak. Nem nyithatnak ki a kaszinók és a játéktermek sem.



A kereskedelmi egységek 30 százalékos, a kulturális és sportközpontok 50 százalékos létszámmal üzemelhetnek. A felsőoktatásban visszatérnek a távoktatásra, továbbá a sportversenyeket is felfüggesztik 15 napra.



A helyi kormány tájékoztatása szerint az esetszámok ismét emelkedni kezdtek az utóbbi időben, egy nap alatt több mint 1600 új fertőzöttet és 23-an elhunytat regisztráltak, valamint több mint ezer Covid-beteget kezelnek kórházakban.



A vendéglátás felfüggesztését jelentette be az észak-afrikai spanyol exklávé, Melilla is. A kéthetes intézkedés ott vasárnap lép életbe.



Spanyolország több mint nyolcezer településéből mintegy 650-ben van érvényben valamilyen korlátozó intézkedés a koronavírus miatt. 45 városban a szabad mozgást is korlátozták, ami összesen 5,6 millió embert érint a 47 milliós országban.



Az új típusú koronavírus megjelenése óta regisztrált fertőzöttek száma szerdán átlépte a 900 ezret. Az elmúlt 24 órában több mint ötezer új esetet igazoltak a szűrővizsgálatok - közölte a spanyol egészségügyi minisztérium.



A tárca tájékoztatása szerint a vírus következtében 484-an vesztették életüket az utóbbi egy hétben, a járvány kezdete óta 33413-an hunytak el.