Bűncselekmény

Horvát lap: a horvátok nagy szerelmesei az illegális fegyvereknek

Az illegális fegyvertartás az után lett ismét téma a horvát közéletben, hogy hétfőn egy 22 éves horvát férfi gépfegyverből nyitott tüzet a zágrábi Szent Márk téren a kormány épülete előtt, és az ott őrt álló egyik rendőrt súlyosan megsebesítette. 2020.10.15 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A horvátok nagy szerelmesei az illegálisan tartott fegyvereknek, ez abból is látszik, hogy 2007 óta 5,3 tonna robbanószert, több mint 340 ezer lőfegyvert és 5,5 millió különféle lőszert szolgáltattak be a hatóságoknak - írta a Vecernji List című horvát napilap szerdán.



A horvát rendőrség 2007-ben hirdette meg azt a Kevesebb fegyver, kevesebb tragédia elnevezésű kezdeményezését, hogy a lakosság mindenféle jogi következmény nélkül leadhatja a délszláv háborúból nála marad fegyvereket és lőszereket.



Az elkövető egy engedély nélkül szerzett, román gyártású gépkarabélyt használt, amelyet menekülés közben eldobott, majd néhány perccel később egy pisztollyal fejbe lőtte magát.



A rendőrség házkutatást tartott a fiatal férfinál, aki szüleivel élt a közép-horvátországi Kutinán, és akinek édesapja háborús veterán. A rendőrségi jelentés szerint két engedély nélküli puskát találtak a házban, hangtompítóval és céltávcsővel, valamint több mint ezer lőszert. Az 59 éves férfit őrizetbe vette a rendőrség, de később elengedte. Az ügyészség büntetőeljárást indított ellene.



Az újság egy másik, vasárnap történt esetről is beszámolt, amely valószínűleg nem lett volna hír, ha nincs a hétfői tragikus esemény. Egy 65 éves ittas férfi az árukba borult gépjárműjével, a rendőrség pedig a helyszínelésnél két engedély nélküli puskát és lőszert talált az autóban. A férfinál házkutatást is tartottak, ahonnét teljes fegyverarzenál került elő. Köztük gépkarabély, golyószóró, robbanószer és töltények.



A lap szerint a horvát padlásokon, raktárakban és pincékben továbbra is nagy számban rejtegetnek illegális fegyvereket és robbanószereket.



Azt, hogy mennyire szeretik a lőfegyvereket a horvátok, az is igazolja, hogy százezer horvátnak van fegyvertartási engedélye, és tart legálisan fegyvert otthonában - írták.