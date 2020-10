Koronavírus-járvány

Romániában betiltották a magánrendezvényeket

Romániában a koronavírus-járvány féken tartása érdekében betiltották a tömeges magánrendezvényeket, ugyanakkor enyhítették a vendéglők, színházak és mozik üzemeltetésével kapcsolatos feltételeket.



Az országos járványügyi operatív törzs (CNSU) kedd esti határozatait Nelu Tataru egészségügyi miniszter és Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár ismertette.



Újabb rendelkezéséig országos szinten tilos lesz lagzikat, keresztelőket, születésnapi vagy egyéb magánünnepségeket rendezni. A tiltás nem a - korlátozott létszámmal és az ismert egészségügyi óvintézkedések betartásával - továbbra is engedélyezett templomi szertartásokra, hanem az ilyen eseményekhez kapcsolódó ünnepségekre vonatkozik.



A CNSU kedden elfogadott határozatában újabb irányelveket szabott meg a fővárosi és megyei járványügyi operatív törzsek számára, amelyek a vendéglátóhelyek és kulturális intézmények működősének helyi, vagy regionális korlátozásáról intézkednek.



A CNSU szerint a helyi hatóságoknak az adott településen annak függvényében kell a vendéglátóhelyek, mozik, színházak és koncerttermek működését korlátozniuk, vagy felfüggeszteniük, hogy a lakosság hány ezreléke fertőződött meg az utóbbi két hétben. Ha a fertőzési ráta 1,5 ezrelék alatt van, akkor ezek a férőhelyek 50 százalékával, ha 1,5 és 3 ezrelék között van akkor kapacitásuk 30 százalékával működhetnek, 3 ezrelék felett pedig be kell zárni őket.



Mivel Bukarestben és az ország számos nagyvárosában már a 1,5 ezrelékes fertőzési ráta meghaladása miatt bezáratták a vendéglőket és felfüggesztették az előadásokat, a mostani rendelkezés elvileg a szigor enyhítését és a kulturális intézmények megnyitását eredményezheti - erről azonban nem országos, hanem helyi szinten döntenek a hatóságok.



A CNSU határozata kitér a december 6-án tartandó parlamenti választásokat megelőző kampányra is. A kampányrendezvényeken a maszkviselési és távolságtartási szabályok betartása mellett zárt térben legfeljebb 20, a szabadban legfeljebb 50 ember vehet részt.



Romániában a napi esetszám megduplázódott az utóbbi két hétben és most már rendszeresen túllépi a háromezret, a halálesetek száma pedig az ötvenet. Lakosságarányosan Bukarest számít a legfertőzöttebb térségnek, ahol az utóbbi két hétben a lakosság 2,69 százaléka fertőződött meg. A fővárosban a hatóságok arra készülnek, hogy 3 ezrelékes fertőzési ráta felett bezárják az iskolákat, és az oktatást az internetre költöztetik.