Botrány

Nem tudták eldönteni, kié az utca, ezért leaszfaltozták hosszában a felét

A romániai Dolj megyében egy útszakasznak csak az egyik sávját aszfaltozták le, mert a két település egyszerűen nem tudja eldönteni, hogy kihez tartozik az utca.



A vicc az egészben az, hogy az utca egyik sávja Craiova adminisztratív térképén Preciziei utca néven szerepel, míg a szomszédos Carcea községben a másik sávot Siloz utcának hívják, a felezővonal pedig gyakorlatilag a két település közti határt (is) jelzi.



Az aszfaltozást egyébként Carcea község rendelte meg, ezzel egy időben új járda is készült, „természetesen” csak az út egyik oldalán - számolt be az esetről a Főtér.ro. „A kataszteri hivatal nyilvántartása alapján jártunk el, mi a község pénzéből nem tudunk Craiován fejlesztéseket végezni” – tette egyértelművé a helyzetet Valerica Pupaza, a település polgármestere.

