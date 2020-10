Koronavírus-járvány

Várhatóan meghosszabbítják az országos karantént Ukrajnában

Egy nap alatt ismét több mint százan haltak bele a betegségbe, az azonosított fertőzöttek száma már meghaladta a 270 ezret. 2020.10.13 13:52 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ukrán kormány keddi ülésén javasolni fogják a koronavírus-járvány miatt érvényben lévő országos karantén meghosszabbítását december végéig, miután továbbra is súlyos a helyzet az országban - jelentette be Viktor Ljasko országos tisztifőorvos.



Közlése szerint egy nap alatt ismét több mint százan haltak bele a betegségbe, az azonosított fertőzöttek száma már meghaladta a 270 ezret.



Az újabb adatok szerint Ukrajnában az elmúlt napon 5133 új esettel 270 587-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 107 újabb halálos áldozattal 5122-re. Eddig 116 562-en gyógyultak meg, viszont már 148 903 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel.



A tisztifőorvos, aki egyben az egészségügyi miniszter helyettese, egy rádióinterjúban azt is elmondta, hogy a karantén meghosszabbítása mellett a minisztérium javasolni fogja a vendéglátóhelyek bezárását este tíz órakor.



Az ország legfertőzöttebb területének számító Kijev vezetése úgy döntött, hogy az egészégügyi tárca ajánlása ellenére nem hozza korábbra az iskolákban az őszi szünetet. Ljasko ezzel összefüggésben jelezte, hogy a legsúlyosabb helyzetben lévő, vörös zónába történő besorolást ezentúl konkrét fertőzöttszámhoz kötik, így a főváros nem bújhat ki majd a szigorítások végrehajtása alól.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter napi tájékoztatóján ismét kiemelte, hogy súlyos a helyzet a kórházak leterheltségének tekintetében: előző nap megint sokan, 865-en kerültek kórházba, így most 21 277 ágyat foglalnak el koronavírusos, illetve fertőzésgyanús betegek. Ljasko hozzáfűzte, hogy létesítmény van elég az országban, amelyeket meg tudnak nyitni Covid-betegek fogadására, a fő gondot a megfelelően képzett orvosok hiánya jelenti.